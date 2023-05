이슈 기시다 총리 방한…한일 본격 셔틀외교 현충탑에 묵념하는 기시다 일본 총리…방한 첫 일정으로 현충원 참배 [현장영상] 영상K 입력 2023.05.07 (15:10) 수정 2023.05.07 (15:22)

기시다 후미오 일본 총리가 오늘(7일) 한국 방문 첫 일정으로 국립현충원을 찾아 참배했습니다.



일본 총리가 국립현충원을 참배하는 것은 2011년 노다 요시히코 총리 이후 12년 만입니다.



기시다 총리는 오늘 낮 12시 50분쯤 부인인 기시다 유코 여사와 기하라 세이지 관방부장관, 아이보시 고이치 주한 일본대사, 윤덕민 주일 한국대사 등과 함께 현충원에 도착했습니다.



이들은 '국기에 대하여 경례' 구호에 맞춰 태극기와 일장기에 고개 숙여 인사하고, 현충탑에 분향한 뒤 묵념했습니다.



이어 기시다 총리는 'The Visit of His Excellency Kishida Fumio Prime Minister of Japan To The Republic of Korea May 7, 2023(기시다 후미오 일본 총리의 대한민국 방문-2023년 5월 7일)' 이라고 영문으로 쓰인 방명록에 서명한 뒤 현충원을 떠났습니다.



기시다 총리는 용산 대통령실로 이동해 윤석열 대통령을 만나 공식 환영식과 한일 정상회담을 진행합니다.

