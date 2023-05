낮은 진입장벽·보편적 서사…‘가오갤 3’ 관객 사로잡았다 입력 2023.05.15 (14:23) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

마블 스튜디오 신작 '가디언즈 오브 갤럭시: 볼륨 3'(이하 '가오갤 3')가 이 시리즈 최초로 300만 관객 돌파를 눈앞에 두고 있다.



마블의 '비인기 시리즈'로 꼽혀온 '가오갤 3'가 마블이 극심한 부진에 시달리는 와중에 관객의 마음을 사로잡을 수 있었던 비결은 비교적 단순한 서사와 보편적 메시지, 화려한 볼거리 등이 꼽힌다.



15일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '가오갤 3'는 전날까지 누적 관객 수 272만여 명을 동원했다.



개봉 12일 만의 기록으로, 이번 주 300만 관객 돌파가 확실시된다. 이런 추세라면 올해 최고 흥행작인 일본 애니메이션 '스즈메의 문단속'(538만여 명)을 뛰어넘을 수 있다는 전망도 나온다.



'가오갤' 시리즈 1편과 2편은 각각 134만여 명, 273만여 명을 동원했다. 2014년 첫선을 보인 '가디언즈 오브 갤럭시' 시리즈는 '아이언맨'이나 '스파이더맨', '토르' 등 다른 마블 작품에 비해 인지도나 대중성이 떨어졌다.



게다가 이번 3편은 '토르: 러브 앤 썬더', '블랙 팬서: 와칸다 포에버, '앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아' 등 최근 나온 마블 영화가 줄줄이 흥행에 실패한 이후 개봉해 흥행에 대한 부담감이 컸다.



그런데도 '가오갤 3'가 성공할 수 있었던 이유로는 스토리에 대한 낮은 진입 장벽이 꼽힌다.



대부분의 마블 작품은 MCU(마블 시네마틱 유니버스)로 서로 얽히고설켜 있다. 한 작품을 보려면 이 작품의 전편은 물론이고 다른 시리즈의 작품까지 봐야 스토리를 이해할 수 있는 식이다.



반면 '가오갤 3'는 '가디언즈 오브 갤럭시' 1·2와 '어벤져스: 엔드게임'을 봤다면 스토리를 충분히 따라갈 수 있다. 1·2편의 주요 등장인물과 배경만 알더라도 3편을 이해하는 데 무리가 없다.



스토리 자체도 대부분의 관객이 공감할 수 있는 보편적 메시지를 담고 있다.



로켓의 과거와 현재를 오가며 로켓이 자기 정체성을 받아들이는 여정과 그를 구하려는 동료들의 우정을 그린다. 인류애와 동물 실험·우생학에 대한 지적도 등장한다. 악당에게 납치된 로켓을 동료들이 구하러 나선다는 단순한 플롯이라 집중도가 높은 편이다.



시리즈 최종편인 만큼 마니아들을 위한 팬 서비스 역시 잊지 않았다.



앞서 사망한 인기 캐릭터 욘두가 환영으로 등장하는 장면이나 시리즈를 대표하는 음악인 '컴 앤드 겟 유어 러브'(Come and Get Your Love)가 흘러나오는 장면 등은 기존 팬들의 향수를 자극한다. 영화가 끝난 뒤에는 10년 서사를 한눈에 볼 수 있는 영상이 나오기도 한다.



일반 관객과 기존 팬 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있는 스토리와 구성인 셈이다.



한 영화계 관계자는 "아무리 진입 장벽이 낮다고 하더라도 팬이 아니면 이해할 수 없는 스토리라면 개봉 둘째 주부터 관객 수가 떨어지기 마련인데, '가오갤 3'는 일반 관객에게 소구할 수 있는 이야기"라며 "기존 팬들에게 더 깊게 다가갈 수 있는 장면도 배치해 양쪽 모두를 사로잡을 수 있었다"고 평했다.



'가오갤 3'는 마블 주특기인 화려한 액션을 비롯해 생생한 CG(컴퓨터 그래픽)을 이용한 가상의 우주, 외계 캐릭터 등 오락 요소로 가득하다.



멀티플렉스 관계자는 "애니메이션 '슈퍼마리오 브라더스'나 한국 코미디 영화 '드림' 등이 있는데 '가오갤 3'와는 완전히 다른 장르"라며 "이런 점도 흥행에 한몫했을 것"이라고 분석했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

낮은 진입장벽·보편적 서사…‘가오갤 3’ 관객 사로잡았다

입력 2023-05-15 14:23:55 연합뉴스

마블 스튜디오 신작 '가디언즈 오브 갤럭시: 볼륨 3'(이하 '가오갤 3')가 이 시리즈 최초로 300만 관객 돌파를 눈앞에 두고 있다.



마블의 '비인기 시리즈'로 꼽혀온 '가오갤 3'가 마블이 극심한 부진에 시달리는 와중에 관객의 마음을 사로잡을 수 있었던 비결은 비교적 단순한 서사와 보편적 메시지, 화려한 볼거리 등이 꼽힌다.



15일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '가오갤 3'는 전날까지 누적 관객 수 272만여 명을 동원했다.



개봉 12일 만의 기록으로, 이번 주 300만 관객 돌파가 확실시된다. 이런 추세라면 올해 최고 흥행작인 일본 애니메이션 '스즈메의 문단속'(538만여 명)을 뛰어넘을 수 있다는 전망도 나온다.



'가오갤' 시리즈 1편과 2편은 각각 134만여 명, 273만여 명을 동원했다. 2014년 첫선을 보인 '가디언즈 오브 갤럭시' 시리즈는 '아이언맨'이나 '스파이더맨', '토르' 등 다른 마블 작품에 비해 인지도나 대중성이 떨어졌다.



게다가 이번 3편은 '토르: 러브 앤 썬더', '블랙 팬서: 와칸다 포에버, '앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아' 등 최근 나온 마블 영화가 줄줄이 흥행에 실패한 이후 개봉해 흥행에 대한 부담감이 컸다.



그런데도 '가오갤 3'가 성공할 수 있었던 이유로는 스토리에 대한 낮은 진입 장벽이 꼽힌다.



대부분의 마블 작품은 MCU(마블 시네마틱 유니버스)로 서로 얽히고설켜 있다. 한 작품을 보려면 이 작품의 전편은 물론이고 다른 시리즈의 작품까지 봐야 스토리를 이해할 수 있는 식이다.



반면 '가오갤 3'는 '가디언즈 오브 갤럭시' 1·2와 '어벤져스: 엔드게임'을 봤다면 스토리를 충분히 따라갈 수 있다. 1·2편의 주요 등장인물과 배경만 알더라도 3편을 이해하는 데 무리가 없다.



스토리 자체도 대부분의 관객이 공감할 수 있는 보편적 메시지를 담고 있다.



로켓의 과거와 현재를 오가며 로켓이 자기 정체성을 받아들이는 여정과 그를 구하려는 동료들의 우정을 그린다. 인류애와 동물 실험·우생학에 대한 지적도 등장한다. 악당에게 납치된 로켓을 동료들이 구하러 나선다는 단순한 플롯이라 집중도가 높은 편이다.



시리즈 최종편인 만큼 마니아들을 위한 팬 서비스 역시 잊지 않았다.



앞서 사망한 인기 캐릭터 욘두가 환영으로 등장하는 장면이나 시리즈를 대표하는 음악인 '컴 앤드 겟 유어 러브'(Come and Get Your Love)가 흘러나오는 장면 등은 기존 팬들의 향수를 자극한다. 영화가 끝난 뒤에는 10년 서사를 한눈에 볼 수 있는 영상이 나오기도 한다.



일반 관객과 기존 팬 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있는 스토리와 구성인 셈이다.



한 영화계 관계자는 "아무리 진입 장벽이 낮다고 하더라도 팬이 아니면 이해할 수 없는 스토리라면 개봉 둘째 주부터 관객 수가 떨어지기 마련인데, '가오갤 3'는 일반 관객에게 소구할 수 있는 이야기"라며 "기존 팬들에게 더 깊게 다가갈 수 있는 장면도 배치해 양쪽 모두를 사로잡을 수 있었다"고 평했다.



'가오갤 3'는 마블 주특기인 화려한 액션을 비롯해 생생한 CG(컴퓨터 그래픽)을 이용한 가상의 우주, 외계 캐릭터 등 오락 요소로 가득하다.



멀티플렉스 관계자는 "애니메이션 '슈퍼마리오 브라더스'나 한국 코미디 영화 '드림' 등이 있는데 '가오갤 3'와는 완전히 다른 장르"라며 "이런 점도 흥행에 한몫했을 것"이라고 분석했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보