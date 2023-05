베리베리 “꿈 향해 달려가는 ‘건전한 독기’ 가득 담았죠” 입력 2023.05.16 (10:47) 연합뉴스

"연습생 때는 데뷔하는 게, 데뷔 후엔 음악 방송 1위가 꿈이었죠. 모두 이루고 나니 꿈이 뭔지 헷갈리던 때도 있었어요. 이젠 팬들을 위해 계속 이렇게 멋지게 노래하고 무대 하는 게 꿈이라는 걸 이번 앨범 작업을 하며 다시 느꼈습니다."(베리베리 강민)



멤버들이 작사, 작곡, 안무 등 프로듀싱에 참여하며 '크리에이티브 아이돌'이라는 수식어를 얻은 그룹 베리베리가 6개월 만에 새 음반으로 돌아왔다.



16일 미니 7집 '리미널리티-EP.드림'(Liminality-EP.Dream) 을 발매한 그룹 베리베리는 최근 서울 강남구의 한 카페에서 한 인터뷰에서 "'꿈'을 주제로 연습생 때부터 지금까지 간직해온 꿈들을 담은 음반"이라고 소개했다.



지난해 내놓은 '리미널리티-EP.러브'에 이어지는 이번 음반은 '행복'에 필요한 요소를 한 가지씩 주제로 내세운 시리즈 음반이다.



멤버 용승은 "저희 베리베리가 그동안 꿈을 향해 달려오며 간직한 건전한 독기와 야심을 가감 없이 담았다"고 설명했다.



타이틀곡 '크레이지 라이크 댓'(Crazy Like That)은 꿈을 향한 독기를 긍정적인 가사로 풀어낸 곡이다. 테크노와 일렉트릭 베이스 연주에 몽환적 분위기의 보컬이 얹어진 것이 특징이다.



리더 동헌은 "그간 보여주지 않았던 몽환적이고 감각적인 분위기를 보여주기 위해 노력했다"며 "그 결과 편하면서도 신나게 들을 수 있는 곡이 나온 것 같아 만족스럽다"고 말했다.



베리베리는 '크리에이티브 돌'이라는 수식어답게 이번 음반에서도 수록곡 '레인코트'(Raincoat), '스마일 위드 유'(Smile With You) 등의 작사·작곡에 참여했다.



멤버들은 두 곡에서 어떤 상황에서도 팬들의 곁에 함께 있겠다는 내용의 가사를 통해 팬들의 꿈도 응원하는 따듯한 메시지를 담았다.



멤버 계현은 "우리가 공백기를 가지더라도 팬들의 곁에는 항상 있겠다는 메시지를 통해 팬들과 함께 나아갈 미래에 대한 꿈을 담았다"고 말했다.



데뷔 전부터 꾸준히 작사·작곡을 익히며 프로듀싱 실력을 갈고 닦은 베리베리는 "프로듀싱과 무대를 전부 하는 게 정말 어렵지만, 고통에 비례하는 뿌듯함이 있다"고 말했다.



동헌은 "이번 음반에 팬을 위해 진솔한 메시지를 담을 수 있었던 것도 전부 멤버들이 직접 작사·작곡에 참여했기 때문"이라며 "진짜 우리의 이야기를 할 수 있다는 매력 덕에 힘들어도 계속 프로듀싱을 하게 되는 것 같다"고 말했다.



지난해 발매한 '리미널리티-EP.러브'로 데뷔 후 첫 음악 방송 1위의 꿈을 이룬 베리베리는 "음악 방송 1위라는 꿈을 이룬 요즘은 이렇게 컴백해 무대에서 팬을 만날 수 있는 지금이 꿈 같다"고 입을 모았다.



동시에 국내를 넘어 해외에서도 사랑받을 수 있는 그룹으로 성장하겠다는 새로운 목표도 제시했다.



"이번 음반 타이틀곡이 해외에서도 많은 분들이 공감해줄 수 있는 곡이라고 생각합니다. 언젠가 빌보드 '핫100'에 입성할 수 있다면 정말 영광일 것 같아요."(동헌)



[사진 출처 : 젤리피쉬 홈페이지 캡처]

기자 정보