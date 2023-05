신제품 레시피, 광고 제작도 “챗GPT야 도와줘” 뉴스광장 입력 2023.05.22 (07:35) 수정 2023.05.22 (07:53)

[앵커]



인공지능 활용 영역이 빠르게 확대되면서, 이제 단순 보조수단이 아니라 상품의 기획 단계부터 '협업'하는 파트너로 자리를 잡아가고 있습니다.



광고 시나리오부터 상품 제조와 유통까지 인공지능이 내놓은 기획안을 기업들이 적극적으로 채택하고 있는데요.



그 수준은 어떨까요?



조정인 기자가 보도합니다.



[리포트]



["큰소리로 주문을 외쳤어요. 페파리오 페라로사~"]



아이스크림을 찾아 모험을 떠나는 내용의 이 만화는 인공지능 '챗GPT' 작품입니다.



신메뉴와 캐릭터를 주제로 동화를 써달라고 챗GPT에 요청해 광고를 만들었는데, 500만 조회 수를 기록할 정도로 큰 관심을 받았습니다.



[조성희/식품업체 마케팅커뮤니케이션실 상무 : "다양하게 키워드를 넣어보고 (AI에) 이런저런 문의를 많이 했었는데 마치 대화하듯이 필요한 것들에 대한 스토리텔링이 되더라고요. 이게 협력관계가 되겠구나."]



상품 개발 단계부터 인공지능과 협업하기도 합니다.



편의점이 선보인 이 술은 제조법부터 디자인, 가격까지 인공지능 챗봇 '아숙업'이 제시한 기획안에 따랐습니다.



[한구종/편의점 주류기획팀 MD : "AI(인공지능)가 정해주는 표준의 하이볼을 만들고 싶다는 생각으로, 대답에 충실해서 상품을 기획하게 됐습니다."]



미국의 IT업체엔 '챗GPT'를 장착한 로봇 개도 등장했습니다.



["Spot, walk backward."]



대화를 나누거나 데이터 분석도 척척 해냅니다.



["(What is your battery level?) Battery level is currently at 53%."]



기업들이 앞다퉈 인공지능을 들여놓는 사이, 인간들의 대량 실업이 현실화 될 거란 우려도 커지고 있습니다.



이미 미국 IBM과 중국 최대 미디어그룹은 일부 직군을 인공지능으로 대체하기로 했는데, 세계경제포럼은 5년 안에 일자리 2,600만 개가 인공지능에 밀려날 거라고 경고했습니다.



KBS 뉴스 조정인입니다.



촬영기자:김재현/영상편집:김대범/화면출처:유튜브 'Under fittedUnderfitted'

