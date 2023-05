“비상장 투자로 연 30% 수익 보장”…영화 ‘기생충’ 투자사 대주주 입건 사회 입력 2023.05.22 (10:33) 수정 2023.05.22 (10:35)

영화 ‘기생충’ ‘영웅’ 등에 투자했던 투자자문회사 대주주가 ‘비상장 회사 투자로 고수익을 이뤄주겠다’며 자산가들에게 거액의 투자금을 받았다가 빼돌린 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다.



서울경찰청 금융범죄수사대는 투자자들로부터 비상장 회사 투자 명목으로 투자액 수백억 원을 받아 대부분 날리고 이 중 일부를 빼돌린 혐의로 C 투자자문회사 대주주 A 씨를 수사 중이라고 오늘(22일) 밝혔습니다.



현재까지 확인된 피해액만 수백억 원대인데, 전체 피해액이 1,000억 원을 넘을 수 있다는 관측도 나옵니다.



A 씨는 본인이 2013년 설립한 C 투자자문회사가 영화 ‘기생충’ ‘영웅’ 등에 투자했다는 점을 내세워 투자자들을 끌어모은 것으로 알려졌습니다. A 씨는 현재에도 C 사의 대주주인 것으로 확인됐습니다.



A 씨는 투자자들에게 비상장 투자 건으로 큰 수익을 낼 수 있다며 연 30%의 수익을 보장하겠다고 약속한 것으로 전해졌습니다.



하지만 A 씨가 투자한 비상장 회사 가치가 급락하고 시중에 유동자금이 줄어들면서 투자금을 대부분 날린 것으로 알려졌습니다.



경찰은 범죄에 쓰인 계좌를 추적하는 한편 사건 관계자들을 불러 수사를 이어나갈 방침입니다.

"비상장 투자로 연 30% 수익 보장"…영화 '기생충' 투자사 대주주 입건

입력 2023-05-22 10:33:22 수정 2023-05-22 10:35:26 사회

