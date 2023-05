WHO 총회에 타이완 참가 시도 불발…중국 입장 7년째 관철 국제 입력 2023.05.22 (17:38) 수정 2023.05.22 (18:09)

세계보건기구(WHO)의 연차 총회에 타이완이 참석하도록 하자는 주장이 대두했지만 받아들여지지 않았습니다.



현지 시각 22일 WHO에 따르면 전날부터 오는 30일까지 스위스 유엔 제네바 사무소에서 열리는 제76차 WHO 연례총회(WHA)에 타이완을 초청하지 않기로 결정했습니다.



타이완은 WHO 창립 당시 회원국이었으나, 유엔이 중국과 타이완 가운데 중국을 유일한 합법 정부로 인정하고 타이완의 유엔 회원국 자격을 박탈한 이후 1972년 WHO에서도 퇴출당했습니다.



중국과 관계가 개선됐던 2009∼2016년 옵서버 자격으로 WHA에 참가했지만, 독립 성향이 강한 차이잉원 정부가 들어서자 중국의 반발로 지금껏 참석 명단에서 배제됐습니다.



서방 국가들은 이번 WHA를 앞두고 대만을 옵서버 자격으로 초청해야 한다는 목소리를 냈습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 최근 성명에서 "타이완의 옵서버 초청은 국제보건 협력에 있어 '모두를 위한 보건' 접근방식이라는 WHO의 포괄적인 약속의 좋은 예시가 될 것"이라고 강조했습니다.



WHA가 개막한 전날 타이완인들은 유엔 제네바 사무소 앞에서 거리 행진을 하며 대만의 총회 참가를 요구하기도 했습니다.



반면 중국은 "WHO 활동을 포함한 타이완의 국제기구 참여는 반드시 하나의 중국 원칙에 비춰 처리해야 한다"며 완강한 반대 입장을 유지했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 대만 중앙통신사 제공]

