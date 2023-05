한미, ‘북한 사이버 외화벌이’ 정조준…IT 업체·책임자 동시 제재 국제 입력 2023.05.24 (05:49) 수정 2023.05.24 (06:00)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

한미 양국이 북한의 정보기술(IT) 인력을 이용한 외화벌이를 차단하기 위한 동시 제재에 나섰습니다.



미 재무부 해외자산통제국은 현지시각 어제(23일) 북한의 대량살상무기, WMD 개발에 필요한 자금 조달과 악의적인 사이버 활동에 관여한 개인 1명과 기관 4곳을 제재한다고 밝혔습니다.



외교부도 북한 해커들의 해외 외화벌이 활동에 직접 관여한 북한의 기관 3곳과 개인 7명을 독자 제재 대상으로 지정했다고 같은 시각 발표했습니다.



이 가운데 북한의 국영 IT회사인 진영정보기술개발협조회사와 그 총책임자 김상만은 한국과 미국의 동시 제재 대상으로 지정됐습니다.



미국의 제재 대상 기관에는 진영정보기술개발협조회사 외에도 110 연구소(LAB 110), 지휘자동화대학(미림대학), 정찰총국 산하 기술정찰국 등이 이름을 올렸습니다.



개인으로는 진영정보기술개발협조회사의 총책임자 김상만이 제재 명단에 포함됐습니다.



진영정보기술개발협조회사는 러시아·중국·라오스 등지에 각 IT 인력을 파견하고 가상자산 플랫폼 개발 등 고수익 외화벌이 활동에 관여한 것으로 알려졌습니다.



지휘자동화대학은 북한의 최고 사이버 교육기관 중 하나로 이곳에서 악의적인 사이버 활동을 훈련받은 이들 다수가 정찰총국 산하 사이버 부대에서 활동한다고 미 재무부는 설명했습니다.



기술정찰국은 북한의 공격용 사이버 전술과 도구를 개발하고 해커 단체인 라자루스그룹과 관련된 기관들을 운영합니다.



110연구소는 2013년 한국 금융기관과 언론사를 겨냥한 '다크서울' 해킹을 했으며, 한국군의 방어 및 대응 계획과 관련한 민감한 정보를 탈취한 혐의를 받고 있습니다.



브라이언 넬슨 재무부 테러·금융정보 담당 차관은 "미국과 우리 파트너는 북한의 불법 자금 조달 활동, 그리고 전세계 금융기관과 가상화폐거래소, 기업, 개인에게서 돈을 계속 훔치려는 시도를 방지하는 데 전념하고 있다"고 밝혔습니다.



최근 한미는 동일한 대상에 중첩적으로 독자 제재를 가함으로써 제재 효과를 높이는 노력을 해오고 있습니다.



한미 외교당국은 오늘(24일) 미국 샌프란시스코에서 북한 IT 인력 활동을 차단하기 위한 공동 심포지엄도 열고, 약 20개국 정부·민간 인사가 참석한 가운데 북한 IT 인력의 활동 방식과 제재 회피 수법 등을 공유할 예정입니다.



특히 이 자리에는 북한 IT 인력이 활용하는 IT 분야 구인·구직 플랫폼과 글로벌 결제 시스템 기업, 이들이 위장 취업할 가능성이 있는 IT 기업 등도 참여합니다.



[사진 출처 : 게티이미지]

한미, ‘북한 사이버 외화벌이’ 정조준…IT 업체·책임자 동시 제재

입력 2023-05-24 05:49:46 수정 2023-05-24 06:00:04 국제

한미 양국이 북한의 정보기술(IT) 인력을 이용한 외화벌이를 차단하기 위한 동시 제재에 나섰습니다.



미 재무부 해외자산통제국은 현지시각 어제(23일) 북한의 대량살상무기, WMD 개발에 필요한 자금 조달과 악의적인 사이버 활동에 관여한 개인 1명과 기관 4곳을 제재한다고 밝혔습니다.



외교부도 북한 해커들의 해외 외화벌이 활동에 직접 관여한 북한의 기관 3곳과 개인 7명을 독자 제재 대상으로 지정했다고 같은 시각 발표했습니다.



이 가운데 북한의 국영 IT회사인 진영정보기술개발협조회사와 그 총책임자 김상만은 한국과 미국의 동시 제재 대상으로 지정됐습니다.



미국의 제재 대상 기관에는 진영정보기술개발협조회사 외에도 110 연구소(LAB 110), 지휘자동화대학(미림대학), 정찰총국 산하 기술정찰국 등이 이름을 올렸습니다.



개인으로는 진영정보기술개발협조회사의 총책임자 김상만이 제재 명단에 포함됐습니다.



진영정보기술개발협조회사는 러시아·중국·라오스 등지에 각 IT 인력을 파견하고 가상자산 플랫폼 개발 등 고수익 외화벌이 활동에 관여한 것으로 알려졌습니다.



지휘자동화대학은 북한의 최고 사이버 교육기관 중 하나로 이곳에서 악의적인 사이버 활동을 훈련받은 이들 다수가 정찰총국 산하 사이버 부대에서 활동한다고 미 재무부는 설명했습니다.



기술정찰국은 북한의 공격용 사이버 전술과 도구를 개발하고 해커 단체인 라자루스그룹과 관련된 기관들을 운영합니다.



110연구소는 2013년 한국 금융기관과 언론사를 겨냥한 '다크서울' 해킹을 했으며, 한국군의 방어 및 대응 계획과 관련한 민감한 정보를 탈취한 혐의를 받고 있습니다.



브라이언 넬슨 재무부 테러·금융정보 담당 차관은 "미국과 우리 파트너는 북한의 불법 자금 조달 활동, 그리고 전세계 금융기관과 가상화폐거래소, 기업, 개인에게서 돈을 계속 훔치려는 시도를 방지하는 데 전념하고 있다"고 밝혔습니다.



최근 한미는 동일한 대상에 중첩적으로 독자 제재를 가함으로써 제재 효과를 높이는 노력을 해오고 있습니다.



한미 외교당국은 오늘(24일) 미국 샌프란시스코에서 북한 IT 인력 활동을 차단하기 위한 공동 심포지엄도 열고, 약 20개국 정부·민간 인사가 참석한 가운데 북한 IT 인력의 활동 방식과 제재 회피 수법 등을 공유할 예정입니다.



특히 이 자리에는 북한 IT 인력이 활용하는 IT 분야 구인·구직 플랫폼과 글로벌 결제 시스템 기업, 이들이 위장 취업할 가능성이 있는 IT 기업 등도 참여합니다.



[사진 출처 : 게티이미지]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!