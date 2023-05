“북한 IT인력, 미국 기업에 신분 속여 취업…전세계 수천명 활동” 국제 입력 2023.05.25 (06:45) 수정 2023.05.25 (07:05)

북한의 정보통신 IT 인력들이 미국 기업에도 취업했던 것으로 드러났습니다.



정 박 미국 국무부 대북특별부대표는 샌프란시스코에서 열린 심포지엄에서 "전 세계적으로 수천 명의 북한 IT 인력이 활동하고 있으며, 이들은 때때로 미국 기업에 고용되기도 했다"고 밝혔습니다.



박 부대표는 구체적인 기업 이름은 밝히지 않았지만 "이들 기업 중 일부는 해킹까지 당해 장기적인 피해를 봤다"고 말했습니다.



박 부대표는 이어 "이들이 버는 돈은 보통 북한 노동자보다 훨씬 많을 수 있지만, 그중 90%는 북한 정권에 징수된다"고 설명했습니다.



한미 양국은 북한 IT 인력 대부분이 북한 군수공업부에 소속돼있으며, 이들이 벌어들인 돈은 북한 핵과 미사일 개발에 사용되는 것으로 파악하고 있습니다.



박 부대표는 "유엔 추산에 따르면 이들 IT 인력은 북한의 탄도 미사일 프로그램에 매년 5억 달러 이상 기여할 수 있다"고 말했습니다.



이날 심포지엄에서는 외교부와 미 법무부, FBI를 비롯해 약 20개국 관계자가 참석한 가운데 북한 IT 인력의 활동 수법과 한미 정부의 노력, 기업 등의 대응 방안이 논의됐습니다.



외교부 이준일 북핵외교기획단장은 "북한 IT 인력이 세계 유수의 구인·구직 플랫폼에서 일감을 수주하고 세계적인 결재 시스템을 통해 자금을 세탁하는 행위를 보이고 있기 때문에 세계 IT 중심에서 이번 심포지엄을 열게 됐다"고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]



