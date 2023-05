[주말&문화] 흑인 인어공주·달라진 샤일록…고전의 현대적 변신 뉴스 9 입력 2023.05.27 (21:31) 수정 2023.05.27 (21:47)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소 이전기사 이전기사 다음기사 다음기사

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

[앵커]



주말앤문화 시간입니다.



이번주 개봉한 디즈니 실사 영화 '인어공주'를 비롯해, 현대적인 변신을 꾀한 고전 작품들을 소개해 드립니다.



달라진 시대상에 맞춰, 차별적 요소는 걷어내고 다양성을 추구한 신작들을, 강푸른 기자가 전해드립니다.



[리포트]



["I don't know when, I don't know how..."]



흑인 가수를 발탁해 논란이 됐던 디즈니 실사 영화 '인어공주'.



'인어 공주'는 백인이라는 관념을 깨고, 가창력 하나로 주연을 맡았습니다.



서정적 동화를 모험담으로 각색한 애니메이션처럼, 이번에도 각종 변주를 더했습니다.



[할리 베일리/'인어공주' 주연 배우 : "이 영화 속 '에리얼'은 단지 남자만이 아니라 자신의 미래와 사랑, 지상에서의 삶을 좇는 인물이에요. 아주 아름다운 이야기라고 생각해요."]



영화를 본 이들 사이에선 평가는 엇갈려도, 시도 자체는 문제가 아니라는 반응이 나옵니다.



[허준혁/서울시 강서구 : "목소리는 정말 좋고 노래도 정말 잘하는데 좀 임팩트가 없는 것 같았어요."]



[이규원/서울시 마포구 : "다양한 인어들이 나오면서 사회의 인식을 좀 바꾸려는 의도가 보이더라고요. 그래서 재밌게 봤습니다."]



["지중해의 최고 부자 샤일록!"]



다음달 개막하는 창극 '베니스의 상인들'은 셰익스피어 희극을 시대에 맞게 재해석했습니다.



사악한 유대인으로 그린 악역에게서 인종 차별 요소를 지우고, 대자본에 맞서는 소상공인들의 이야기로 흐름을 틀었습니다.



[김은성/창극 '베니스의 상인들' 극본 : "지금 동시대적인 감수성으로 보니까 샤일록이 사회적 약자처럼 느껴지기도 해요."]



적극적인 각색은 피할 수 없는 흐름이라는 게 평론가들의 분석입니다.



[정덕현/대중문화평론가 : "원작이라는 게 그대로 재현되는 게 아니라 그 시대에 맞게 변화하는 게 당연한 거라고 볼 수 있거든요. 글로벌 사회 안에서도 로컬들이 자기 목소리를 내고 자기 색깔을 내는 시대로 이미 들어와 있다는 거죠."]



달라진 시대상에 맞춰, 옛 고전에 새 옷을 입히는 시도가 잇따르고 있습니다.



KBS 뉴스 강푸른입니다.



촬영기자:왕인흡 정형철/영상편집:김형기/화면제공:월트디즈니컴퍼니 코리아

[주말&문화] 흑인 인어공주·달라진 샤일록…고전의 현대적 변신

입력 2023-05-27 21:31:48 수정 2023-05-27 21:47:57 뉴스 9

[앵커]



주말앤문화 시간입니다.



이번주 개봉한 디즈니 실사 영화 '인어공주'를 비롯해, 현대적인 변신을 꾀한 고전 작품들을 소개해 드립니다.



달라진 시대상에 맞춰, 차별적 요소는 걷어내고 다양성을 추구한 신작들을, 강푸른 기자가 전해드립니다.



[리포트]



["I don't know when, I don't know how..."]



흑인 가수를 발탁해 논란이 됐던 디즈니 실사 영화 '인어공주'.



'인어 공주'는 백인이라는 관념을 깨고, 가창력 하나로 주연을 맡았습니다.



서정적 동화를 모험담으로 각색한 애니메이션처럼, 이번에도 각종 변주를 더했습니다.



[할리 베일리/'인어공주' 주연 배우 : "이 영화 속 '에리얼'은 단지 남자만이 아니라 자신의 미래와 사랑, 지상에서의 삶을 좇는 인물이에요. 아주 아름다운 이야기라고 생각해요."]



영화를 본 이들 사이에선 평가는 엇갈려도, 시도 자체는 문제가 아니라는 반응이 나옵니다.



[허준혁/서울시 강서구 : "목소리는 정말 좋고 노래도 정말 잘하는데 좀 임팩트가 없는 것 같았어요."]



[이규원/서울시 마포구 : "다양한 인어들이 나오면서 사회의 인식을 좀 바꾸려는 의도가 보이더라고요. 그래서 재밌게 봤습니다."]



["지중해의 최고 부자 샤일록!"]



다음달 개막하는 창극 '베니스의 상인들'은 셰익스피어 희극을 시대에 맞게 재해석했습니다.



사악한 유대인으로 그린 악역에게서 인종 차별 요소를 지우고, 대자본에 맞서는 소상공인들의 이야기로 흐름을 틀었습니다.



[김은성/창극 '베니스의 상인들' 극본 : "지금 동시대적인 감수성으로 보니까 샤일록이 사회적 약자처럼 느껴지기도 해요."]



적극적인 각색은 피할 수 없는 흐름이라는 게 평론가들의 분석입니다.



[정덕현/대중문화평론가 : "원작이라는 게 그대로 재현되는 게 아니라 그 시대에 맞게 변화하는 게 당연한 거라고 볼 수 있거든요. 글로벌 사회 안에서도 로컬들이 자기 목소리를 내고 자기 색깔을 내는 시대로 이미 들어와 있다는 거죠."]



달라진 시대상에 맞춰, 옛 고전에 새 옷을 입히는 시도가 잇따르고 있습니다.



KBS 뉴스 강푸른입니다.



촬영기자:왕인흡 정형철/영상편집:김형기/화면제공:월트디즈니컴퍼니 코리아



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!