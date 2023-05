기상청 “위험기상 안전망 더한다” 뉴스광장(경인) 입력 2023.06.01 (07:43) 수정 2023.06.01 (07:49)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소 이전기사 이전기사 다음기사 다음기사

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

[앵커]



토네이도나 집중호우처럼 사전에 예측하기 쉽지 않은 자연재해엔, 피해를 막기 위한 '골든타임'확보가 무엇보다 중요합니다.



미 기상청에선 예측과 동시에 위험을 알리는 긴급문자를 직접 보내고 있는데요.



우리 기상청도 이달부터 강력한 호우에 시범 운영하기로 했습니다.



김민경 기상전문기자가 보도합니다.



[리포트]



봄철 토네이도가 잦아 '토네이도의 길목'으로도 불리는 미 중부 오클라호마.



불과 한 달여 전에도 토네이도로 최소 3명이 숨졌습니다.



이웃 도시인 아칸소 등 중남부지역으론 4월 초 하루에만 50개 이상 토네이도가 휩쓸고 지나가기도 했습니다.



토네이도의 특성상 예측이 쉽지 않은 데다 최근엔 기후변화 영향까지 더해졌습니다.



[William F. Bunting/SPC chief of forecast Operation : "We think the occurrence of storms farther east in the winter and farther north during the winter and early spring are related to climate change."]



이 지역 예보를 담당하는 미 기상청 노만 지역기상대, 토네이도 감시가 한창입니다.



토네이도 경보가 내려진 이후 대피할 수 있는 시간은 불과 10여 분 남짓입니다.



이곳에서 정확한 예보를 생산하는 것만큼 중요하게 생각하는 건 어떻게 이 예보를 효과적으로 주민들에게 전달할 것인가, 하는 문제입니다.



조금이라도 더 대피를 위한 골든타임을 확보하기 위해, 지난 2012년부턴 예보관이 직접 재난문자를 전송하고 있습니다.



["Are you sure? because this is importnt, and you say, yes!"]



예보관의 경고 문자는 채 1분도 되지 않아 해당 지역 주민들에게 전달됩니다.



[Mark A. Fox/NWS Weather Forecast Office Meteorologist in Charge : "it's really cut down on the time where we get the life saving information directly to the people that need it in a very quick manner."]



이달부턴 우리 기상청에도 이 같은 방식이 도입됩니다.



대규모 피해로 이어지는 한 시간에 50 이상, 세 시간에 90mm 극단적인 호우는, 지진과 마찬가지로 감지되는 즉시 지자체를 거치지 않고 직접 해당 지역 주민에 재난 문자를 보내기로 했습니다.



기상청은 이달 15일 서울 등 수도권부터 시범 운영한 뒤 내년에 전국으로 점차 확대할 계획입니다.



KBS 뉴스 김민경입니다.

기상청 “위험기상 안전망 더한다”

입력 2023-06-01 07:43:21 수정 2023-06-01 07:49:40 뉴스광장(경인)

[앵커]



토네이도나 집중호우처럼 사전에 예측하기 쉽지 않은 자연재해엔, 피해를 막기 위한 '골든타임'확보가 무엇보다 중요합니다.



미 기상청에선 예측과 동시에 위험을 알리는 긴급문자를 직접 보내고 있는데요.



우리 기상청도 이달부터 강력한 호우에 시범 운영하기로 했습니다.



김민경 기상전문기자가 보도합니다.



[리포트]



봄철 토네이도가 잦아 '토네이도의 길목'으로도 불리는 미 중부 오클라호마.



불과 한 달여 전에도 토네이도로 최소 3명이 숨졌습니다.



이웃 도시인 아칸소 등 중남부지역으론 4월 초 하루에만 50개 이상 토네이도가 휩쓸고 지나가기도 했습니다.



토네이도의 특성상 예측이 쉽지 않은 데다 최근엔 기후변화 영향까지 더해졌습니다.



[William F. Bunting/SPC chief of forecast Operation : "We think the occurrence of storms farther east in the winter and farther north during the winter and early spring are related to climate change."]



이 지역 예보를 담당하는 미 기상청 노만 지역기상대, 토네이도 감시가 한창입니다.



토네이도 경보가 내려진 이후 대피할 수 있는 시간은 불과 10여 분 남짓입니다.



이곳에서 정확한 예보를 생산하는 것만큼 중요하게 생각하는 건 어떻게 이 예보를 효과적으로 주민들에게 전달할 것인가, 하는 문제입니다.



조금이라도 더 대피를 위한 골든타임을 확보하기 위해, 지난 2012년부턴 예보관이 직접 재난문자를 전송하고 있습니다.



["Are you sure? because this is importnt, and you say, yes!"]



예보관의 경고 문자는 채 1분도 되지 않아 해당 지역 주민들에게 전달됩니다.



[Mark A. Fox/NWS Weather Forecast Office Meteorologist in Charge : "it's really cut down on the time where we get the life saving information directly to the people that need it in a very quick manner."]



이달부턴 우리 기상청에도 이 같은 방식이 도입됩니다.



대규모 피해로 이어지는 한 시간에 50 이상, 세 시간에 90mm 극단적인 호우는, 지진과 마찬가지로 감지되는 즉시 지자체를 거치지 않고 직접 해당 지역 주민에 재난 문자를 보내기로 했습니다.



기상청은 이달 15일 서울 등 수도권부터 시범 운영한 뒤 내년에 전국으로 점차 확대할 계획입니다.



KBS 뉴스 김민경입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!