피프티 피프티 ‘큐피드’ 장기흥행…빌보드 싱글 10주 연속 유지 입력 2023.06.01 (09:42) 수정 2023.06.01 (09:50) 연합뉴스

걸그룹 피프티 피프티의 히트곡 '큐피드'(CUPID)가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 10주 머물며 장기 흥행을 이어갔다.



5월 31일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 '큐피드'는 전주보다 두 계단 하락한 20위를 기록했다.



K팝 걸그룹의 곡 중에 '핫 100'에서 10주 동안 버틴 것은 '큐피드'가 처음이다.



'큐피드'는 '글로벌'(미국 제외)에서는 2주 연속 1위에 올랐다. '글로벌 200'에서는 3위를 기록했다.



그룹 방탄소년단(BTS) 지민이 참여한 영화 '분노의 질주 : 라이드 오어 다이' OST '앤젤 파트 1'(Angel Pt.1)은 '핫 100'에 65위로 처음 진입했다.



이로써 지민이 솔로 아티스트로 낸 곡은 '바이브'(VIBE), '셋 미 프리 Pt.2'(Set Me Free Pt.2), '라이크 크레이지'(Like Crazy)까지 포함해 통산 4개가 이 차트에 올랐다.



'앤젤 파트 1'은 이 밖에도 '디지털 송 세일즈', '랩 디지털 송 세일즈', '알앤비(R&B)/힙합 디지털 송 세일즈' 1위를 차지했다. 또 '핫 랩송' 11위, '글로벌'(미국 제외) 12위, '글로벌 200' 16위, '핫 알앤비(R&B)/힙합 송' 18위 등을 기록했다.



멤버 슈가가 올해 4월 발표한 첫 공식 솔로 음반 'D-데이'(D-DAY)는 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 131위를 기록하며 5주 연속 머물렀다.



'D-데이'는 '월드 앨범'에서 5위를, '톱 앨범 세일즈'·'톱 커런트 앨범'에서 각각 16위를 기록했다.



지민의 '페이스'는 '월드 앨범' 9위, '톱 커런트 앨범' 36위, '톱 앨범 세일즈' 54위로 집계됐다. 타이틀곡 '라이크 크레이지'는 '글로벌'(미국 제외) 40위, '글로벌 200' 57위로 나타났다.



방탄소년단이 지난해 6월 발표한 앤솔러지(선집) 음반 '프루프'(Proof)는 '월드 앨범' 10위, 2020년 발표한 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7'은 같은 차트에서 11위, 2018년 발표한 리패키지 음반 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer)는 13위였다.



그룹 투모로우바이투게더(TXT)는 미니 5집 '이름의 장: 템테이션'으로 '빌보드 200'에서 지난주보다 26계단 오른 134위로 17주째 자리를 지켰다.



3주째 상승세를 이어가고 있는 이 음반은 올해 발매된 K팝 그룹 음반 가운데 '빌보드 200' 차트에 가장 오래 머무른 음반이 됐다.



이 외에도 '톱 앨범 세일즈'와 '톱 커런트 앨범 세일즈' 차트에서는 각각 15위에 올랐으며 '월드 앨범' 차트에서는 6위를 차지했다.



그룹 세븐틴은 미니 10집 'FML'로 '빌보드 200'에서 44위로 4주째 자리를 지켰으며 '월드 앨범' 차트 2위, '톱 커런트 앨범 세일즈'와 '톱 앨범 세일즈' 차트에서 각각 5위를 차지했다.



음반 타이틀곡 '손오공'은 '글로벌 200' 차트에서 115위에 올랐다.



그룹 (여자)아이들의 미니 6집 '아이 필'(I Feel)은 이번 주 '빌보드 200' 차트에 41위로 새로 진입했으며, 음반 타이틀곡 '퀸카'는 '글로벌 200' 차트에서 지난주 157위보다 대폭 오른 38위를 기록했다.



르세라핌은 정규 1집 '언포기븐'으로 '빌보드 200' 차트 65위로 3주째 자리를 지켰으며, 동명의 타이틀곡 '언포기븐'은 '글로벌 200' 차트에서 54위에 자리했다.



음반 '언포기븐'은 '월드 앨범' 3위, '톱 커런트 앨범 세일즈'와 '톱 앨범 세일즈'에서는 각각 12위에 올랐으며 타이틀곡 '언포기븐'은 '월드 디지털 송 세일즈' 14위, '빌보드 글로벌(미국 제외)' 28위를 기록했다.



블랙핑크 지수의 솔로곡 '꽃'은 '글로벌 200' 59위로 8주간 이 차트에 자리를 지켰고 그룹 아이브의 '아이엠'과 에스파의 '스파이시'는 각각 이 차트에서 62위와 79위에 오르며 걸그룹 강세를 이어갔다.



뉴진스는 'OMG'와 '디토'로 같은 차트에서 90위와 177위를 기록했다.



지난주 미니 4집 '다크 블러드'로 10개월 만에 컴백한 그룹 엔하이픈은 타이틀곡 '바이트 미'로 '글로벌 200'에 140위로 새로 진입했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보