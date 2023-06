이슈 북한 정찰위성 발사 미국 북한 전문매체, “기존 발사장서 위성 발사” 국제 입력 2023.06.01 (13:28) 수정 2023.06.01 (13:33)

북한의 정찰위성 발사는 서해위성발사장 인근 해안에 새로 건설한 신규 발사장이 아닌 기존 발사장에서 이뤄진 것으로 보인다고 미국의 북한전문 매체들이 분석했습니다.



미국 전략국제문제연구소(CSIS) 산하 북한 전문 사이트 ‘비욘드패럴렐(Beyond Parallel)’은 북한이 군사정찰위성을 발사한 직후 평안북도 철산군 동창리 일대를 촬영한 위성사진[https://beyondparallel.csis.org/post-launch-operations-at-sohae-satellite-launching-station/]을 분석한 결과 서해위성발사장의 기존 발사장(original launch pad at the Sohae Satellite Launching Station)에서 전형적인 발사 후 정리 작업이 포착됐다고 현지시간 지난달 31일 밝혔습니다.



이 위성사진은 북한이 발사체를 쏜 지 약 5시간이 지난 지난달 31일 오전 11시 35분에 촬영됐습니다.



이 매체는 “한국 국정원의 국회 정보위원회 비공개 보고에 대한 언론 보도에 따르면 발사가 해안의 신규 발사장에서 이뤄졌다고 하지만, 위성 사진에는 원래 발사장 주변에서 발사 후 작업이 관측돼 이곳에서 위성이 발사됐음을 강하게 시사한다”고 설명했습니다.



국정원은 앞서 전날 비공개로 진행된 국회 정보위원회 현안 보고에서 이번 위성 발사가 동창리에 있는 신규 발사장에서 이뤄졌으며 공사가 제대로 마무리되지 않은 상태에서 조급하게 발사한 것이 실패 원인으로 보인다고 분석했습니다.



하지만 비욘드패럴렐은 위성 사진에 나타난 기존 발사장에서 “엄빌리컬 타워(umbilical tower, 산화·추진제 등을 로켓에 주입하는 설비)의 커버와 작업대가 폐쇄됐고 우주발사체 장착을 보조하는 타워 크레인도 철거되는 등 전형적인 발사 후 작업이 나타났다”고 분석했습니다.



이어 “발사장 곳곳에는 대형 망원경 크레인 2대와 차량 25대가 관측됐는데 발사 후 평가와 현장 운영을 지원한 것으로 보인다”고 덧붙였습니다.



다만 기존 발사장 인근 해안에 건설 중인 신규 발사장은 완공 단계에 이른 것으로 판단했습니다.



비욘드페럴렐은 “31일 위성 사진에는 이전 사진에 나타났던 차량과 건축자재가 사라져 물리적 건설공사는 완료되었음을 알 수 있다”고 전했습니다.



미국 북한전문매체 38노스도 발사 후 4시간 뒤인 5월 31일 오전 10시 39분 촬영한 상업위성 사진을 분석한 결과 기존의 주 발사장(main launch pad)에서 발사 후 평가·청소 작업 활동이 나타났다고 밝혔습니다.



38노스는 “발사장 주변에 버스 등 차량 10여 대가 나타났는데 이는 발사 후 평가와 정리 활동으로 보인다”고 설명했습니다.



다만 위성 위성사진이 주 발사장만 촬영해 해안의 신규 발사장과 기존 발사장 중 어느 것이 사용됐는지는 불분명하다고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / CSIS Beyond Parallel Airbus DS 제공]

