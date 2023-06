태연, 솔로로 ‘K팝의 성지’ 채웠다…다섯 번째 단독 공연 입력 2023.06.04 (22:11) 연합뉴스

걸그룹 소녀시대의 태연이 3∼4일 'K팝의 성지'로 불리는 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 다섯 번째 단독 콘서트 '태연 콘서트 - 디 오드 오브 러브'(TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE)를 열었다.



4일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 태연의 이번 콘서트는 지난 2020년 1월 이후 약 3년 5개월 만이다. 태연은 양일간 총 1만8천명의 관객을 끌어모으며 시야제한석 포함 전석을 매진시켰다.



태연은 이번 공연에서 밴드 라이브 반주에 맞춰 'I', '사계', '불티', '위크엔드'(Weekend) 등 히트곡을 줄줄이 쏟아냈다. 이 밖에도 '콜드 애즈 헬'(Cold As Hell), '노 러브 어게인'(No Love Again) 등 화려한 퍼포먼스를 곁들인 무대도 선보였다.



태연은 '가창력 장인' 다운 풍모를 뽐내며 '그런 밤', '품', '파인'(Fine) 같은 감성적인 노래도 들려줬다.



태연은 이날 총 24곡으로 꽉 채운 세트리스트를 내놨다. 화려한 조명, 폭죽과 불기둥, 향기를 입힌 종이 꽃가루 등 특수효과를 동반한 볼거리도 풍성했다.



SM은 "태연은 과거 진행한 콘서트에서도 향기 효과를 사용해 큰 호응을 얻은 바 있는데, 이번에도 콘서트 주제와 어울리는 향기로 무대의 몰입감을 배가시켰다"고 전했다.



공연 객석에는 소녀시대, 엑소, 샤이니 멤버들 등 SM 동료 가수들도 대거 함께해 의리를 과시했다.



태연은 이달 10일 홍콩과 24일 대만에서 콘서트의 열기를 이어간다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

