피프티 피프티 ‘큐피드’ 빌보드 싱글 11주 연속 진입 입력 2023.06.07 (08:24) 연합뉴스

걸그룹 피프티 피프티의 히트곡 '큐피드'(CUPID)가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 11주 연속 진입했다.



6일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 '큐피드'는 전주보다 세 계단 하락한 23위를 기록했다.



K팝 걸그룹 노래 가운데 '핫 100' 차트에서 10주 이상 머문 곡은 '큐피드'가 최초다.



'큐피드'는 '글로벌 200'에서는 전주와 마찬가지로 3위, '글로벌'(미국 제외)에서는 전주보다 한 계단 하락한 2위를 기록했다.



그룹 방탄소년단(BTS)의 지민은 3월 발표한 '라이크 크레이지'(Like Crazy)로 '글로벌 200' 66위, '글로벌'(미국 제외) 45위를 각각 차지했다.



지민이 참여한 영화 '분노의 질주 : 라이드 오어 다이' OST '앤젤 파트 1'(Angel Pt. 1)은 '랩 디지털 송 세일즈' 7위, '알앤비(R&B)/힙합 디지털 송 세일즈' 31위, '글로벌'(미국 제외) 31위, '글로벌 200' 45위에 올랐다.



복무 중인 맏형 진은 지난해 10월 발표한 첫 솔로 싱글 '디 애스트로넛'(The Astronaut)으로 '월드 디지털 송 세일즈' 3위로 재진입했다.



이 밖에 '톱 앨범 세일즈'에서는 슈가의 'D-데이'(D-DAY) 17위, 지민의 '페이스'(FACE) 35위, 방탄소년단 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)이 62위로 각각 집계됐다. '톱 커런트 앨범'에서는 'D-데이' 16위, '페이스' 25위였다.



'월드 앨범'에서는 'D-데이' 6위, '페이스' 8위, 방탄소년단 앤솔러지(선집) 음반 '프루프'(Proof) 10위, '맵 오브 더 솔 : 7' 11위, 리패키지 음반 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer) 13위로 각각 집계됐다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]



