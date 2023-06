스트레이 키즈, ‘빌보드 200’ 앨범 차트 세 번째 1위…BTS 이어 두 번째 뉴스 6 입력 2023.06.12 (18:22) 수정 2023.06.12 (18:41)

[앵커]



K팝 보이 그룹 스트레이 키즈가 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 1위를 차지했습니다.



스트레이 키즈는 지난해 두 앨범에 이어 세 번째로 1위에 올랐는데 BTS 이후 처음입니다.



김상협 기자의 보도입니다.



[리포트]



["여기는 서울특별시 수 많은 기적을 일으켰지 가려진 별들 사이로 떠오르는 특별."]



서울의 화려한 야경을 배경으로 강렬한 댄스 음악이 흘러 나옵니다.



지난 2일 발매된 스트레이 키즈의 정규 3집 앨범 '파이브스타'의 타이틀 곡인 '특'입니다.



["Counting stars 특별의 별의 별의 별의 별의 별의 별의 별난 놈 that's me."]



'집 나온 아이들'이라는 팀 이름처럼 스스로가 별난 사람임을 인정하는 스트레이 키즈의 패기가 담겨 있습니다.



무려 5백만 장이 넘는 선주문량을 기록해 K팝 사상 새로운 기록을 세웠습니다.



["142개국에서 생방송 중인 만큼 전 세계 팬들에게 감사 인사 전해주세요 (와우! 너무 감사드립니다. 8개월 만에 컴백하게 됐는데 좋은 무대 보여드릴께요!"]



글로벌 K팝 팬들의 적극적인 호응에 힘 입어 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 이 앨범이 정상에 올랐습니다.



지난해 미니 6집과 7집인 '오디너리'와 '맥시던트'에 이어 3개 앨범 연속입니다.



'빌보드 200'에서 3차례 이상 1위를 기록한 K팝 그룹은 그동안 방탄소년단이 유일했습니다.



스트레이 키즈처럼 '빌보드 200'에 3차례 모두 1위로 진입한 가장 최근의 가수는 'As it was' 등으로 유명한 세계적인 팝스타 해리 스타일스였습니다.



전문가들은 BTS 이후 K팝 보이 그룹의 위용을 다시 한번 과시했다는 점에서 의미가 있다고 평가했습니다.



[임진모/대중음악 평론가 : "'빌보드 200'은 아티스트의 존재감을 확인하는 그런 쪽으로 바뀌었습니다. 수록 곡들의 인기를 말해 주는 것보다 그 아티스트가 팬덤이 있거나 인지도가 높을 경우에 높은 순위에 오르는..."]



스트레이 키즈는 국내외 많은 분들이 자신들의 음악에서 신선한 자극과 생생한 즐거움을 느낄 수 있기 바란다며 '빌보드 200' 1위 소감을 전해 왔습니다.



KBS 뉴스 김상협입니다.



영상편집:김지영

