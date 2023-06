싱어송라이터 찰리 푸스, 10월 5년 만에 내한 입력 2023.06.13 (13:50) 연합뉴스

미국의 싱어송라이터 찰리 푸스가 10월 20∼21일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔에서 5년 만의 내한공연을 연다고 공연기획사 라이브네이션코리아가 13일 밝혔다.



2015년 싱글 '마빈 게이'(Marvin Gaye)로 데뷔한 찰리 푸스는 '시 유 어게인'(See You Again), '위 돈 토크 애니모어'(We Don't Talk Anymore) 등의 히트곡을 낸 팝스타다.



그룹 방탄소년단(BTS)의 멤버 정국과 협업한 노래 '레프트 앤드 라이트'(Left and Right)로도 국내에선 잘 알려져 있다.



2016년 첫 내한공연으로 한국 관객과 만난 찰리 푸스는 2018년에 이어 5년 만에 다시 한국을 찾는다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 라이브네이션코리아 제공]

싱어송라이터 찰리 푸스, 10월 5년 만에 내한

입력 2023-06-13 13:50:24 연합뉴스

[사진 출처 : 연합뉴스 / 라이브네이션코리아 제공]



