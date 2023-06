국내 최대 책 축제 ‘서울국제도서전’ 오늘 개막 문화 입력 2023.06.14 (01:01)

국내 최대 규모의 도서축제 서울국제도서전이 오늘(14일) 개막을 시작으로 18일(일)까지 닷새 동안 서울시 강남구 코엑스에서 열립니다.



65회를 맞은 올해 도서전에는 세계 36개 나라 530개(국내 360개, 해외 170개) 업체가 모여 전시, 부대행사, 강연과 세미나, 현장 이벤트 등 170여 개 프로그램을 선보입니다. 국내 190여 명, 해외에서 25명의 작가와 연사가 참여합니다.



올해는 인간중심주의에 대한 비판적 시선과 불평등, 환경, 소외 등의 문제에 주목하고자 '비인간, 인간을 넘어 인간으로(NONHUMAN)'를 주제로 다양한 프로그램을 소개합니다.



도서전이 열리는 닷새 동안 특별한 연사들을 초대해 주제 강연을 진행합니다. 첫날인 14일에는 생태학자 최재천 교수가 'They are watching us: 그들은 우리를 보고 있다'를 주제로 '동물'에 초점을 맞춰 인류가 사라진 뒤 동물들의 미래와 그에 비친 인간의 추억에 관해 이야기할 예정입니다.



15일에는 ''나'가 사라진 꿈 속에서'라는 제목으로 소설가 김연수의 북토크가, 16일에는 '미래의 과거에서'를 주제로 작사가 김이나, 작가 이슬아, 번역가 황석희, 데이브레이크 이원석이 참여하는 강연이 진행됩니다.



17일에는 올해 부커상 인터내셔널 부문 최종 후보에 오른 『고래』의 작가 천명관의 북토크가 준비됩니다.



분야별 전문가들이 참여하는 주제 세미나에서는 '로봇-인간 돌봄 공동체', '생성형 AI: 인간의 비인간화', '비동물인간, 그 경계 밖에서' 등의 강연이 펼쳐집니다.



또한, 프랑스 사회학자 니콜라이 슐츠가 참여하는 'Mal de Terre: 병든 지구를 감각하고 생각하기'에서는 기후 위기와 인류세와 관련한 이야기를 나눌 예정입니다.



도서전 주제에 관해 독자들이 새롭게 사유할 수 있도록 주제전시 <비인간, 인간을 넘어 인간으로(NONHUMAN)>도 선보입니다.



특별기획 '기후미식'에는 지구 위 다른 생명들과 공생하는 방법을 찾아 실천하는 10개의 식문화 관련 브랜드가 참여합니다.



'한국에서 가장 아름다운 책(BBDK)' 전시에서는 올해 선정된 아름다운 책 10종을 만나볼 수 있습니다.



올해도 도서전에서 가장 먼저 만나볼 수 있는 신간 도서 '여름, 첫 책' 10종과 리커버 도서 '다시, 이 책' 10종, '리미티드 에디션' 1종을 선보입니다.



작가 프로그램도 풍성하게 마련됩니다. '기후위기 앞의 삶'의 강연에서는 『작은 땅의 야수들』의 저자인 한국계 미국인 소설가 김주혜와 작가 김겨울이 함께합니다.



퓰리처상 수상작 『동조자』의 저자 비엣 타인 응우옌도 도서전에 방문해 '아시안 디아스포라와 미국 문학'을 주제로 독자들을 만납니다.



소설가 김애란과 최은영은 소수자를 주제로 대담을 나누고, 김초엽과 천선란은 SF의 세계를 통해 비인간이 바라보는 인간의 모습에 관해 이야기할 예정입니다.



'비인간'에서 뻗어나온 '존재의 다른 가능성'이라는 주제가 별도로 마련돼 '코즈믹 호러', '예술, 소외, 검열', '반려' 등에 관한 이야기도 함께 진행됩니다. 강연에는 김현 시인, 전건우 소설가, 황모과 작가, 조우리 소설가, 이반지하 작가 등이 참여합니다.



또한, 팟캐스트 <책읽아웃> 공개방송에는 홍은전 작가, 황정은 소설가, 오은 시인이 참여해 인간의 이야기를 계속할 수 있는 힘에 관해 이야기를 나눌 예정입니다.



올해 주빈국인 샤르자는 아랍의 현대문학, 아랍 작가들의 동인 문화, 아랍 출판시장의 현황, 샤르자의 저널리즘 등 다양한 강연을 준비합니다. 샤르자 주빈국관에서는 인쇄와 디지털 아트 워크숍, 전통 밴드 공연 등도 만나볼 수 있습니다.



아울러 한국과 수교 60주년을 맞은 캐나다가 올해 도서전의 스포트라이트 국가로 참여해 원서 전시를 비롯한 문화 프로그램을 선보일 예정입니다.



특히 『파이 이야기』로 2002년 맨부커상을 받은 세계적인 작가 얀 마텔이 방한해 '인간이란 무엇인가?'를 제목으로 강연하고, 15일에는 소설가 김중혁과 대담을 나눕니다. 17일에는 얀 마텔 작가 사인회도 진행됩니다.



전체 일정과 프로그램은 도서전 누리집(sibf.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

