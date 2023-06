‘기밀반출’ 트럼프, 재판 출석…“마녀사냥” 선동에 긴장 고조 지구촌뉴스 입력 2023.06.14 (10:42) 수정 2023.06.14 (10:50)

[앵커]



국가 기밀을 불법반출한 혐의로 재판에 넘겨진 도널드 트럼프 전 대통령이 오늘 마이애미 법원에 출석했습니다.



전직 대통령이 미국 역사상 처음으로 연방 범죄로 형사 기소돼 재판을 받게 됐는데요.



법원 앞에는 지지자들이 집결해 긴장이 고조됐습니다.



워싱턴 김양순 특파원의 보도입니다.



[리포트]



["I love You, Trump!"]



도널드 트럼프 전 대통령을 태운 검은 차량 행렬이 마이애미 연방법원 안으로 들어갑니다.



국가 기밀 반출과 무단 은닉, 사법 방해 등 모두 37개 혐의로 기소된 전직 대통령에 대해 사상 첫 연방 재판이 시작된 겁니다.



[잭 스미스/특별검사/지난 10일 : "국방 정보를 보호하는 우리의 법은 미국의 안전과 안보에 매우 중요하며 지켜져야 할 필요가 있습니다."]



트럼프 전 대통령은 다른 형사사건 피의자들과 마찬가지로 재판 절차에 따라 지문을 찍고 검찰에 체포됐습니다.



그러나 범죄를 인정하는 지 묻는 질문엔 무죄를 주장한 것으로 전해졌습니다.



["We want Trump! We want Trump!"]



마이애미 연방 법원 앞에선 트럼프 지지자와 반대자 수백 명이 나와 찬반 집회를 이어갔습니다.



미국 공화당은 정치적인 기소라며 바이든 대통령을 비난했습니다.



[스티브 스컬리스/미 공화당 하원대표 : "대통령의 대선 가도에서 가장 유력한 적을 어떻게 대하는지, 스스로에 대한 수사에는 눈을 감고 있는 행태와 얼마나 다른지 보십시오."]



백악관은 이에 대한 논평을 거부했습니다.



[카린 장 피에르/미 백악관 대변인 : "바이든 대통령은 관여하지 않았습니다. 대통령은 그간 매우 대단히 사법부의 독립을 명확하게 해 왔습니다."]



연방 검찰은 공소장에서 트럼프 전 대통령이 미국의 극비 핵무기 같은 국방 기밀들을 무단으로 반출해 자신의 집 무도회장과 창고, 심지어 화장실에까지 쌓아뒀다고 밝혔습니다.



국가기밀 반출은 한 건 당 최대 10년 형의 선고가 가능합니다.



트럼프 전 대통령이 간첩죄로 유죄가 확정될 경우 수십 년 형의 징역 선고는 물론 대선 판도에 큰 영향을 줄 것으로 보입니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 김양순입니다.



촬영기자:오범석/영상편집:한미희/자료조사:이세영 서호정

