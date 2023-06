군 성추행 피해자가 주거침입?…“가해자 강요 엽기행각” 헌법소원 사회 입력 2023.06.15 (16:42) 수정 2023.06.15 (16:47)

공군 부사관 사이에서 일어난 성추행 사건의 피해자가 도리어 ‘주거침입’ 등 혐의로 기소유예 처분을 받은 데 대해 군인권센터가 이달 초 헌법소원을 제기했습니다.



공군 검찰단은 제15특수임무비행단(15비) 소속이자 피해자인 공군 A 하사의 주거침입 혐의에 대해 지난 3월 기소유예 처분을 내렸습니다.



이에 군인권센터 부설 군성폭력상담소(상담소)는 “헌재는 기소유예 처분 취소 결정을 내려달라”며 지난 2일 헌법 소원을 제기했다고 오늘(15일) 밝혔습니다.



20대 초반 여군인 A 하사는 지난해 4월 상급자인 40대 B 준위로부터 지속적으로 성추행을 당했다고 공군 성고충예방대응센터에 신고했습니다.



구속 수사를 받아 온 B 준위는 지난해 9월 A 하사를 지속적으로 성추행한(군인등강제추행) 혐의로 보통군사법원에서 징역 2년을 선고받았습니다.



B 준위가 코로나19에 확진된 후배 남성 C 하사의 집에 A 하사를 억지로 데려간 뒤 그 사실을 폭로하겠다고 협박한 혐의(보복 협박)도 유죄로 인정됐습니다.



상담소에 따르면, B 준위는 A 하사에게 C 하사와의 신체 접촉을 강요하거나, C 하사가 마셨던 음료수를 마시라고 강요하는 등 엽기 행각을 벌였습니다.



그러나 조사 과정에서 군사경찰은 A 하사에게도 근무를 기피할 목적으로 일부러 자신의 몸을 상하게 했다는 혐의(근무기피목적상해)와 주거 침입죄를 적용해 공군 검찰단에 송치했고, 군 검찰이 기소유예 처분을 내렸습니다.



기소유예는 정상참작 사유 등으로 피의자를 재판에 넘기지는 않지만 죄는 인정한다는 취지의 처분입니다.



상담소는 “성추행 피해자가 가해자의 강요로 다른 후임 하사의 격리 숙소에 끌려갔다가 도리어 주거침입으로 몰렸다”고 밝혔습니다.



그러면서 “국가인권위원회의 ‘불기소’ 권고에도 불구하고 공군은 기소유예 처분을 내렸다”며 “반복되는 군 성폭력 피해자의 고통을 끊어내기 위해 헌재는 군검찰의 기소유예 처분 취소 결정을 내려달라”고 촉구했습니다.

