뉴진스 ‘OMG’, 美 롤링스톤 ‘올해 상반기 베스트 송’ 7위 입력 2023.06.16 (14:09) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

그룹 뉴진스의 'OMG'가 미국의 음악 매거진 롤링스톤이 선정한 '2023 상반기 베스트 송' 74곡 중 7위에 올랐다.



롤링스톤은 지난 14일(현지 시간) 발표한 '2023 상반기 베스트 송'(The Best Songs of 2023 So Far)에서 뉴진스의 'OMG'에 대해 "트랩의 떨리는 소리와 천상의 소리 같은 높은 음역의 보컬 하모니로 사랑이 시작하는 설렘을 완벽하게 표현했다"며 "90년대 R&B의 정점을 연상시키면서도 21세기 음악의 매력을 느낄 수 있는 곡"이라고 평가했다.



올해 1월 발매된 뉴진스의 첫 싱글 음반 타이틀곡인 'OMG'는 발매 이후 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에 6주간 머물며 최고 74위까지 기록했다.



이번 명단에 방탄소년단 지민의 솔로곡 '라이크 크레이지'는 23위, 지수의 '꽃'은 26위, 피프티 피프티의 히트곡 '큐피드'는 27위로 각각 이름을 올렸다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

뉴진스 ‘OMG’, 美 롤링스톤 ‘올해 상반기 베스트 송’ 7위

입력 2023-06-16 14:09:16 연합뉴스

그룹 뉴진스의 'OMG'가 미국의 음악 매거진 롤링스톤이 선정한 '2023 상반기 베스트 송' 74곡 중 7위에 올랐다.



롤링스톤은 지난 14일(현지 시간) 발표한 '2023 상반기 베스트 송'(The Best Songs of 2023 So Far)에서 뉴진스의 'OMG'에 대해 "트랩의 떨리는 소리와 천상의 소리 같은 높은 음역의 보컬 하모니로 사랑이 시작하는 설렘을 완벽하게 표현했다"며 "90년대 R&B의 정점을 연상시키면서도 21세기 음악의 매력을 느낄 수 있는 곡"이라고 평가했다.



올해 1월 발매된 뉴진스의 첫 싱글 음반 타이틀곡인 'OMG'는 발매 이후 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에 6주간 머물며 최고 74위까지 기록했다.



이번 명단에 방탄소년단 지민의 솔로곡 '라이크 크레이지'는 23위, 지수의 '꽃'은 26위, 피프티 피프티의 히트곡 '큐피드'는 27위로 각각 이름을 올렸다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

기자 정보