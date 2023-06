있지, 다음 달 31일 새 앨범 ‘킬 마이 다웃’ 발매 입력 2023.06.19 (09:48) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

그룹 있지(ITZY)가 다음 달 31일 새 미니 음반 '킬 마이 다웃'(KILL MY DOUBT)을 발매한다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 19일 밝혔다.



미니 6집 '체셔'(CHESHIRE) 이후 약 8개월 만에 발매하는 이번 신보에는 타이틀곡 '케이크'를 비롯해 '벳 온 미'(BET ON ME). '논 오브 마이 비즈니스'(None of My Business), '브래티'(Bratty), '사이킥 러버'(Psychic Lover), '킬 샷'(Kill Shot) 등 총 6곡이 담긴다.



타이틀곡 '케이크'는 앞서 트와이스의 히트곡 '우아하게', '치어업', 'TT', '라이키' 등을 만든 프로듀싱 그룹 블랙아이드필승이 작사, 작곡, 편곡을 맡았다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

있지, 다음 달 31일 새 앨범 ‘킬 마이 다웃’ 발매

입력 2023-06-19 09:48:58 연합뉴스

그룹 있지(ITZY)가 다음 달 31일 새 미니 음반 '킬 마이 다웃'(KILL MY DOUBT)을 발매한다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 19일 밝혔다.



미니 6집 '체셔'(CHESHIRE) 이후 약 8개월 만에 발매하는 이번 신보에는 타이틀곡 '케이크'를 비롯해 '벳 온 미'(BET ON ME). '논 오브 마이 비즈니스'(None of My Business), '브래티'(Bratty), '사이킥 러버'(Psychic Lover), '킬 샷'(Kill Shot) 등 총 6곡이 담긴다.



타이틀곡 '케이크'는 앞서 트와이스의 히트곡 '우아하게', '치어업', 'TT', '라이키' 등을 만든 프로듀싱 그룹 블랙아이드필승이 작사, 작곡, 편곡을 맡았다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

기자 정보