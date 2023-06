음식 먹이다 장애인 질식사…복지시설 원장 항소심도 유죄 사회 입력 2023.06.20 (10:33) 수정 2023.06.20 (10:37)

2년 전 인천의 한 복지시설에서 장애인에게 억지로 음식을 먹이다가 숨지게 한 사건과 관련해 시설 원장이 항소심에서도 유죄를 선고받았습니다.



인천지법 형사항소3부(원용일 부장판사)는 지난 16일 업무상과실치사 혐의를 받는 장애인 복지시설 원장 A 씨에게 1심과 같은 금고 2년에 집행유예 3년을 선고했습니다.



A 씨는 2021년 8월 6일 인천시 연수구 한 장애인 복지시설에서 사회복지사 B 씨 등 직원들을 제대로 관리·감독하지 않아 자폐성 장애인 C 씨를 숨지게 한 혐의로 기소됐습니다.



B 씨는 C 씨에게 떡볶이와 김밥 등을 억지로 먹였고, 식사 중 쓰러진 C 씨는 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 엿새 만에 숨졌습니다.



C 씨는 뇌병변증에 의한 청각·언어장애 1급 판정을 받았으며 정상적인 의사소통이 불가능한 장애인이었습니다.



항소심 재판부는 "1심은 사건 경위와 범행 결과 등을 종합해 형을 정했다"며 "1심 판단을 번복할 정도의 변경 사항이 있다거나, 1심 형량이 합리적인 범위를 벗어났다고 볼 수 없다"고 판단했습니다.



한편 학대치사 등 혐의로 구속 기소된 사회복지사 B 씨는 지난해 4월 열린 1심 선고공판에서 징역 4년을 선고받았습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 피해자유족 제공]

입력 2023-06-20 10:33:45 수정 2023-06-20 10:37:52 사회

[사진 출처 : 연합뉴스 / 피해자유족 제공]



