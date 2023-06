내년 열리는 광주비엔날레 주제는 ‘판소리-21세기 사운드스케이프’ 광주 입력 2023.06.26 (16:26)

내년에 열릴 제15회 광주비엔날레의 주제가 ‘판소리-21세기 사운드스케이프(PANSORI-a scoundscape of the 21st century)’로 정해졌습니다.



광주비엔날레재단과 비엔날레 총감독으로 선임된 니콜라 부리오 예술감독은 어제(25일) 광주 라마다 플라자 충장호텔에서 기자회견을 열고, 창설 30주년인 제15회 광주비엔날레 주제를 ‘판소리-21세기 사운드스케이프(PANSORI-a scoundscape of the 21st century)’로 정했다고 밝혔습니다.



비엔날레재단은 이번 전시 주제와 관련해 한국 전통 음악인 판소리를 소재로 인류의 보편적인 현안인 ‘공간’에 대해 탐구하는 내용이라고 설명했습니다.



니콜라 부리오 예술감독은 “한국의 음악 장르인 판소리를 통해 공감할 수 있는 동시대 공간이자 모두와 관계되어 있는 공간을 탐색해보고자 한다”며, “기후 변화와 거주 위기 등 포화된 행성인 지구에서의 일련의 현안들은 결국 공간의 문제”라고 설명했습니다.



전시는 ‘라르센 효과(Larsen effect)’, ‘폴리포니(Polyphony)’, 그리고 ‘태초의 소리(Primordial sound)’ 3가지 부문으로 나뉘어 진행될 예정이며, 포화된 행성인 지구를 비롯해 더 큰 세상인 우주와 분자 세계에 대한 탐색으로 이어집니다.



여기서 ‘라르센 효과(Larsen effect)’는 두 개의 음향 방출기 또는 수신기가 서로 가까울 때 나는 소음을 의미하며, ‘폴리포니(Polyphony)’는 다성음악을 의미합니다.



창설 30주년을 맞는 제15회 광주비엔날레는 내년 9월에 열리며, 비엔날레 본관을 비롯해 카페 공원, 대안 예술 공간과 상점 등 광주 도심 다양한 장소에서 펼쳐집니다.

