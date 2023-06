독일 마트 광고에 K팝 걸그룹이?…“폭탄세일 가자” [오늘 이슈] 영상K 입력 2023.06.30 (15:47) 수정 2023.06.30 (15:47)

한국어 가사로 시작하는 노래.



K팝 뮤직비디오를 본떠 만든 독일의 대형마트 광고입니다.



유튜브 조회수 210만 회를 돌파하며 큰 인기를 얻고 있습니다.



We got the Kay popping on the store! Store! Whoa! Whoa!

Come 내 뒤로 줄을 서봐! Whoa! Whoa!



틱톡에서는 조회수가 무려 천 백만 회를 넘었습니다.



해당 업체는 독일 등 유럽 8개국에 약 1,500개 매장을 가진 대형마트체인 '카우플란트'



중독성 있는 음악과 안무, 한국어 가사까지 K팝의 기본요소를 충실히 반영했습니다.



swipe! swipe! swipe! swipe!

나처럼 해봐

that's how I like, like, like, like



출연자는 데뷔를 앞둔 걸그룹 JX.



스타마케팅이 아닌오로지 K팝을 마케팅 핵심 전략으로 활용했습니다.



이처럼 대중 광고에 K팝이 적극 활용되는 사례는 K팝의 영향력 확장을상징적으로 보여줍니다.



최근 독일에선 K팝 댄스 교습 학원까지 인기를 끄는 등 K팝이 유럽 대중문화에 깊숙이 피고들었습니다.



KBS 뉴스 양예빈입니다.

독일 마트 광고에 K팝 걸그룹이?…“폭탄세일 가자” [오늘 이슈]

입력 2023-06-30 15:47:09 수정 2023-06-30 15:47:30 영상K

