LA 거리의 무법자…차량 노숙 급증에 ‘안전 위협’

[앵커]



노숙자 문제가 갈수록 심각해지는 미국 LA 지역에서 캠핑카나 승합차를 이용한 차량 노숙이 급증하고 있습니다.



시청이 거리 노숙에 대한 단속을 강화하자 자동차 노숙으로 갈아탄건데, 시민들은 안전을 걱정하고 있다고 합니다.



폐차 직전의 차량을 사들여 노숙자나 저소득층에게 전문적으로 임대 해주는 업자들까지 성황이라고 합니다.



로스앤젤레스 이영현 특파원이 그 현장을 취재했습니다.



[리포트]



LA 강 주변의 한 도로입니다.



RV, 이른바 캠핑카와 승합차 등 차량 70여 대가 거리를 따라 줄지어 주차돼 있습니다.



대부분 낡고 부서져 버려진 차량으로 보이지만 안에는 사람들이 살고 있습니다.



세다노씨도 그들 가운데 한 명입니다.



[에드워드 세다노/캠핑카 거주자 : "This is my RV. (Did you buy it?) Got it at the auction for $200 (when)about 4 years ago."]



그는 이 거리에서 지낸지 6개월쯤 됐다고 합니다.



숙식도 이 좁고 답답한 차 안에서 해결합니다.



[에드워드 세다노/캠핑카 거주자 : "And other places there are like the police, the neighborhoods, and people who drive by and yell at me. But here is pretty peaceful."]



실직으로 몇 달 전부터 아내와 함께 차에서 생활하는 버슨 씨도 소문을 듣고 이곳으로 거처를 옮겼습니다.



[크리스토퍼 버슨/차량 거주자 : "I think they run more like jails. There's a lot of strict rules, like her and I can't go to a shelter together."]



이 거리가 차량 노숙 전용 구역처럼 된 것은 불과 2년 남짓 깨끗했던 도로는 이제 온갖 쓰레기와 오물, 잡동사니로 가득합니다.



주민들은 안전 문제가 발생하지 않을까 걱정합니다.



[팀 레드몬드/주민 : "So, a lot of our students are younger And,you know, they're walking here sometimes late at night to their cars and their vehicles and stuff like that·And it's a little concerning."]



그런데 이들 가운데 일부는 캠핑카를 주거 용도로 빌려주는 전문 업자들에게 임대료를 내고 사는 세입자들입니다.



[제시 벤데타/캠핑카 세입자 : "A lot of people get it $1100, $800 something like that. It’s expensive. That’s crazy But choices are limited."]



윌리엄 씨는 10년 전부터 오래된 캠핑카를 사들여 주거 용도로 임대 사업을 하는 이른바 밴 로드입니다.



LA 시내 곳곳에 그가 소유한 차량은 모두 14대. 한 대에 월 6백에서 8백 달러의 임대료를 받고 있습니다.



최근 월 소득이 8천 달러 우리 돈 천만 원이 넘을 정도로 호황입니다.



[그레고리 윌리엄/캠핑차량 임대업자 : "They're all full to capacity. Yeah. And I always get calls and inquiries every day ready to fill them back up·So, yeah, I have a high turnover rate."]



그는 불법 행위로 저소득층을 이용해 돈을 번다는 비난에 동의하지 않습니다.



[그레고리 윌리엄/캠핑차량 임대업자 : "I don't find it illegal. I don't see anything wrong. Especially when you see that you're helping dozens of people·As long as I see them and I'm helping people, I see the rewarding, fulfilling part about it. So it's helping me ignore those things."]



LA시는 시내 곳곳에 주거 용도로 사용하는 캠핑카나 승합차 등은 4천여 대로 이곳에서 약 6천5백 명이 노숙하는 것으로 보고 있습니다.



2018년 이후 최소 40%가 늘어난 수치입니다.



이 때문에 각종 문제가 발생하고 있다는 게 시 당국의 설명입니다.



[트레이시 파크/LA 시의원 : "Aa lot of explosions, fires, vehicles with nowhere to properly dump waste·A lot of times the inhabitants of the vehicle don't know who the owner is."]



규제가 필요한 상황이지만 관련 규정이 명확하지 않다는 점이 문제입니다. RV 차량은 공공 도로에서 노숙을 제한하는 LA시 조례 규정도 적용받지 않습니다.



LA 시 의회는 RV 차량 검사를 강화하고 공공 도로에서 노숙을 제한하는 등 규제를 강화하는 조례안을 준비하고 있습니다.



하지만 캠핑카에서 사는 사람들의 생각은 달라서 문제 해결은 쉽지 않습니다.



[트레이시 파크/LA 시의원 : "The folks who live in the vehicles see that as their home. They don't view themselves as unhorsed, and sometimes they just don't want to have to, you know, move in where there are going to be rules."]



지난해 기준 LA시가 집계한 노숙자는 약 4만 명.



캐런 배스 LA 시장은 취임 이후 6개월 동안 만 4천여 명을 길거리에서 구제했다고 밝혔습니다.



하지만 6개월 동안 쓴 돈이 1억 달러 우리돈 천 300억 원을 넘고 있습니다.



내년에만 1조 6천억 원을 더 쓸 예정인데 이 가운데 38억 원은 차량 노숙자 이동과 지원에 배정하고 있습니다.



로스앤젤레스에서 이영현입니다.

