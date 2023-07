‘엘리멘탈’ 흥행에 라우브가 부른 OST도 인기 입력 2023.07.12 (09:40) 연합뉴스

애니메이션 영화 '엘리멘탈'이 흥행에 성공하면서 팝스타 라우브가 부른 OST '스틸 더 쇼'(Steal The Show)도 덩달아 인기를 끌고 있다.



12일 국내 최대 음원 플랫폼 멜론의 '톱 100' 차트를 보면 오전 9시 현재 이 노래는 쟁쟁한 K팝 스타들의 곡 사이에서 팝 음악으로는 이례적으로 7위를 기록했다.



'스틸 더 쇼' 위로는 뉴진스, (여자)아이들, 아이브, 르세라핌, 에스파가 자리한 것을 보면 이 노래의 국내 인기를 실감할 수 있다.



'스틸 더 쇼'는 멜론의 '해외 종합 차트'에서는 1위에 올랐다.



이 곡은 영화 속 앰버(불)와 웨이드(물)가 '엘리멘트 시티'를 누비며 서로에 대해 조금씩 알아가는 장면에서 나온다. 서로가 마음을 열기 시작하는 영상에서 라우브 특유의 감미로운 목소리와 멜로디가 흘러나오면서 영화의 여운을 더한다.



라우브는 '패리스 인 더 레인'(Paris in the Rain), '올 포 나싱'(All 4 Nothing) 등으로 국내에도 잘 알려진 팝스타다. 그는 다음 달 29일 첫 내한 단독 콘서트도 연다.



[사진 출처 : 라이브네이션코리아 홈페이지 캡처]

