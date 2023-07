블랙핑크, K팝 여가수 최초 유럽 스타디움 입성 입력 2023.07.18 (11:33) 연합뉴스

그룹 블랙핑크가 K팝 여성 아티스트 최초로 유럽의 스타디움 공연장에서 단독 콘서트를 열었다.



블랙핑크는 지난 15일(현지 시간) 프랑스 파리 스타드 드 프랑스(Stade De France)에서 월드 투어 콘서트 '본 핑크'(BORN PINK)의 앙코르 콘서트를 열었다고 소속사 YG엔터테인먼트가 18일 밝혔다.



이번 공연은 지난해 12월 열린 블랙핑크 파리 콘서트보다 2배 이상 커진 규모로 열린 앙코르 콘서트로, 이날만 약 5만5천명의 관객을 동원했다.



이날 '핑크 베놈'(Pink Venom)으로 첫 무대를 장식한 블랙핑크는 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That), '프리티 새비지'(Pretty Savage) 등의 히트곡 무대를 선보였다.



블랙핑크는 8월부터는 미국 뉴저지, 라스베이거스, 샌프란시스코 등에서 월드 투어 콘서트를 이어간다.

