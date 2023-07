김보영·정보라·듀나 등 한국문학 해외에서 인기몰이 문화 입력 2023.07.20 (13:48) 수정 2023.07.20 (14:12)

김보영, 정보라, 듀나, 김성일 등 한국 작가들의 작품이 해외에서 인기몰이하고 있습니다.



저작권거래 전문기업 그린북에이전시는 한국 SF 작가로는 최초로 미국 대형 출판사에서 출간된 《I’m Waiting for You and other stories (당신을 기다리고 있어 등)》와 2021년 전미도서상 후보에 오른 소설집 《On the Origin of Species and other stories》를 비롯해 김보영 작가의 소설 수십 편이 타이완과 일본에서 출간됐고, 프랑스, 이탈리아, 중국 등에서도 속속 출간을 앞두고 있다고 밝혔습니다.



또 김보영의 소설이 연극, 영화, 드라마로 다양하게 개발되고 있어 책으로만이 아니라 스크린과 무대에서 잇달아 만날 수 있다고 전했습니다.



김보영 작가는 올해 가을 중국 청두시에서 SF 월드콘에 공식 초청을 받았고, 이탈리아에서 열리는 장르문학 페스티벌에도 연사로 참가할 예정입니다.



그린북에이전시는 또 정보라 작가의 《저주토끼》 미국판을 출간한 아셰트 그룹이 정 작가의 소설집 《Your Utopia》(한국판 제목 '그녀를 만나다')를 후속작으로 결정했다고 밝혔습니다.



이 소설집에는 정보라 작가가 고(故) 변희수 하사를 기리며 차별금지법 제정을 위해 쓴 소설 〈그녀를 만나다〉, SF 어워드 수상작 〈씨앗〉, 밀리의서재에서 공개돼 화제를 모은 〈아주 보통의 결혼〉 등 블랙 유머와 호러, 과학소설의 요소가 녹아 있는 소설 8편이 실렸습니다.



《저주토끼》의 번역가 안톤 허의 번역으로 내년 여름 미국, 영국, 인도, 호주에서 동시 출간될 에정입니다.



아셰트 그룹은 최근 정보라 작가가 출간한 《한밤의 시간표》에도 큰 관심을 보이며 영어판 출간 제안을 검토 중입니다.



그린북에이전시는 또 '얼굴 없는 작가'로 알려진 듀나의 장편소설 《Counterweight》(한국어 제목 '평형추')가 미국 펭귄랜덤하우스의 임프린트 판테온(Pantheon)이 7월 둘째 주 미국 출판시장에 선보이자마자 아마존닷컴 종합판매순위 800위대에 진입했다고 전했습니다.



이 소설은 한국의 거대 기업이 건설한 우주 엘리베이터를 둘러싸고 벌어지는 첩보전과 민족 간 분쟁, 그리고 마지막 순간 드러나는 한 젊은 여성의 우주를 향한 꿈을 긴장감 있게 펼쳐 보인 작품입니다.



출간과 동시에 미국 뉴욕 타임스, 와이어드, 나일론 등에서 잇따라 호평을 받고 있습니다.



그린북에이전시는 이 밖에도 김성일 작가의 판타지 소설 '메르시아 3부작' 가운데 제1권 《Blood of the Old King》이 미국 맥밀란 출판그룹 내 토르에서 안톤 허의 번역으로 내년 여름 출간될 예정이라고 전했습니다.



[사진 출처 : 미국 하퍼콜린스·아작·미국 펭귄랜덤하우스 제공]

