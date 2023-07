한은 “중국·IT 의존도 높은 국가 수출 부진…다변화 필요” 경제 입력 2023.07.21 (12:01) 수정 2023.07.21 (12:55)

최근 수출이 전반적으로 부진한 가운데 자동차 수출이나 미국, 유럽으로의 수출은 호조를 나타내며 품목별, 지역별 차이가 두드러지는 것으로 나타났습니다.



한국은행은 오늘(21일) 발표한 ‘최근 우리 수출의 특징 및 시사점’ 보고서를 통해 최근 수출 부진은 글로벌 제조업 경기 위축에 따른 글로벌 공통 현상이지만 특히 우리나라를 포함한 중국 및 IT 의존도가 높은 아시아 국가에서 두드러지게 나타나고 있다고 분석했습니다.



이는 중국 경제활동 재개(리오프닝) 효과가 예상보다 약하고 글로벌 IT 경기가 위축된 데 따른 영향인데, 다만 2/4분기 들어서는 우리나라와 마찬가지로 주요 수출국에서도 수출 부진이 완화되는 조짐을 보이고 있다고 했습니다.



전반적으로 수출이 부진한 가운데서도 품목별로는 차이를 보이는 것으로 나타났습니다.



반도체를 중심으로 IT 품목이 큰 폭의 감소세를 지속하는 반면 자동차, 선박 등 일부 비IT 품목은 호조를 보이고 있으며 이에 따라 우리나라 최대 수출 품목이 반도체에 자동차(부품 포함)로 변화했습니다.



지역별 수출현황을 보면 대중국‧아세안 수출은 부진한 반면 대미국‧EU 수출은 상대적으로 양호한 흐름을 보이며 대중국과 미국 간 수출 비중 격차가 1.7%p까지 좁혀진 것으로 나타났습니다.



또 일부 품목에서 중국 이외의 국가로의 수출이 늘어나는 모습도 특징으로 꼽혔습니다.



석유화학, 배터리는 중국의 자급력이 강화되면서 우리의 대중국 수출이 줄어들었는데 이를 대체해 호주, 미국, 싱가포르 등으로 수출이 늘어났습니다.



반도체 제조용 장비의 경우도 미·중 갈등으로 대중국 수출을 줄었지만 싱가포르, 타이완, 미국 등으로의 수출은 확대됐습니다.



한은은 “미·중 갈등 지속, 중국의 성장 모멘텀 약화 가능성 등을 감안할 때 앞으로도 수출 다변화가 지속될 가능성이 있다”고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

