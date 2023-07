경찰, ‘기생충 투자사’ 전직 대표 수사…1천억대 투자사기 혐의 사회 입력 2023.07.25 (19:05) 수정 2023.07.25 (19:17)

비상장 주식 투자로 월 5~6% 수익이 보장된다고 속여 투자금을 가로챈 혐의로 투자자문업체 C 사 전 대표에 대해 경찰이 강제 수사에 나섰습니다.



서울경찰청 금융범죄수사대는 어제(24일) 사기와 유사수신행위법 위반 혐의로 C 사 전 대표인 엄 모 씨의 주거지와 서울 영등포구에 있는 C 사 사무실 등 5곳을 압수수색했습니다.



엄 씨는 지난 2021년 C 사 대표에서 물러난 뒤 경영 컨설팅업체 P 사를 인수하고 투자금을 유치했습니다.



현재까지 신고된 피해 규모는 1천억 원가량으로 알려졌습니다.



C 사는 영화 ‘기생충’과 ‘영웅’ 등에 투자해 이름을 알렸는데, 엄 씨는 올 1분기 기준 이 회사의 지분 89.6%를 보유한 최대 주주입니다.



경찰은 엄 씨가 C 사 대표로 있을 때부터 투자 사기를 벌였을 가능성을 염두에 두고 있습니다.



또 어제 확보한 C 사의 투자 유치 관련 자료 등을 분석한 뒤, 엄 씨를 소환해 조사할 방침입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

