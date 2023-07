소유, ‘서머퀸’ 명성 잇는다…“씨스타 생각하고 만든 노래죠” 입력 2023.07.26 (15:16) 연합뉴스

"많은 분이 여름에 씨스타를 그리워해 주시고, 그런 스타일의 음악을 듣고 싶어 하시더라고요. 제가 (씨스타) 4명처럼 할 수는 없겠지만, 최대한 채워보자고 생각했어요."



걸그룹 씨스타 출신 가수 소유는 26일 오후 서울 강남구에서 열린 두 번째 미니음반 '서머 레시피'(Summer Recipe) 발매 기념 쇼케이스에서 "씨스타 시절 노래의 오마주도 조금씩 안무에 들어 있다"며 "약간 (씨스타를) 생각하고 만든 노래"라고 말했다.



그가 몸담았던 씨스타는 '러빙 유'(Loving U), '아이 스웨어'(I Swear), '기브 잇 투 미'(Give It To Me)같은 여름 히트곡을 잇달아 내며 가요계 '서머퀸'으로 2010년대를 주름 잡았다.



이번 새 음반 타이틀곡 '알로하'(ALOHA)는 이들 히트곡을 만든 작곡가 이단옆차기와 다시 한번 의기투합한 노래다. 신시사이저 사운드가 돋보이는 중독적인 후렴구와 소유의 시원한 보컬도 씨스타 시절 히트곡을 떠올리게 한다.



특히 멤버 보라가 피처링으로 참여해 눈길을 끈다.



소유는 "이 부분은 보라 언니밖에 소화할 수 없다고 생각하고 들려줬는데, 흔쾌히 피처링에 참여해줬다"고 말했다.



'서머 레시피'에는 타이틀곡 '알로하' 외에도 한여름 밤 드라이브를 연상케 하는 힙합 기반 팝 '스태리 나이트'(Starry Night), 과감한 사랑을 다룬 알앤비(R&B) '드라이빈 미'(Drivin' Me), 서로에게 이끌리는 감정을 솔직하게 묘사한 '배드 디자이어'(Bad Desire) 등 총 다섯 곡이 담겼다.



소유는 "무더운 여름 제 노래를 들으며 조금이나마 시원해질 수 있는 '특별한 레시피'를 만들었다"며 "여름의 아침, 점심, 새벽을 다 앨범에 담고자 노력했다"고 소개했다.



그러면서 "(씨스타가) 여름 대표곡이 많다 보니 가진 에너지가 여름과 맞지 않았나 한다"며 "'서머퀸'이라는 호칭이 부담도 되지만, 제 경험을 잘 살려서 여러분이 여름을 시원하게 보낼 수 있도록 노력하겠다"고 포부를 밝혔다.



그의 말처럼 씨스타는 활동 기간 매여름을 뜨겁게 달궜다. 그래서 지난 2017년 그룹 해체 후 처음 맞는 여름이 가장 어색했다고 한다.



소유는 "가장 기억나는 여름은 씨스타 해체 후 맞는 첫 여름"이라며 "항상 여름에 활동하다 보니 여름에 무엇을 즐겨본 기억이 없다. 그런데 활동하지 않으니 기분이 되게 이상했다"고 되돌아봤다.



또 씨스타 재결합을 묻는 말에는 "멤버들과 만나면 언제쯤 모이면 좋을지 이야기한다"면서도 "각자의 자리에서 다양하게 활동하고 있어 일정을 맞추기 어렵고, 나 혼자 구체적으로 말씀드리긴 어렵다"고 조심스레 답했다.



그는 다만 "멤버들도 너무 씨스타를 그리워하고 사랑한다"고 여지를 남겼다.



"'서머퀸'이란 말을 들으면 감사하고 기분 좋은 부담감이 느껴져요. 여름뿐만 아니라 모든 계절에 떠오르는 가수가 되도록 노력하겠습니다."



