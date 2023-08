브브걸, 신곡 ‘원 모어 타임’ 내고 새출발 입력 2023.08.03 (10:08) 연합뉴스

걸그룹 브브걸(BBGIRLS)이 3일 오후 6시 새 앨범 '원 모어 타임'(ONE MORE TIME)을 내고 새롭게 출발한다고 소속사 워너뮤직코리아가 밝혔다.



'원 모어 타임'은 브레이브걸스에서 브브걸로 재편된 이들의 정체성과 우정을 담아낸 앨범이다.



동명의 타이틀곡 '원 모어 타임'과 수록곡 '레모네이드'(LEMONADE) 두 곡이 담겼다.



타이틀곡 '원 모어 타임'은 솔 펑크의 거장 릭 제임스의 '기브 투 미 베이비'(Give To Me Baby)를 샘플링한 곡이다. 중독성 있는 레트로 팝 사운드가 돋보이는 노래로, 새 행보에 대한 멤버들의 당찬 메시지를 녹여냈다. 브브걸 특유의 시원한 보컬과 퍼포먼스도 준비됐다.



'레모네이드'는 여름 분위기가 풍기는 팝 곡이다. 브브걸만의 청량한 에너지가 특징이다.



브브걸 민영, 유정, 은지, 유나 네 멤버는 지난 2016년 브레이브걸스로 데뷔해 2017년 발표한 '롤린'(Rollin')이 약 4년 뒤인 2021년 입소문을 타고 '차트 역주행 신화'를 쓰며 1위를 휩쓸었다.



이들은 전 소속사와의 전속계약이 올해 2월 끝나자 워너뮤직코리아로 이적해 브브걸이라는 이름으로 새로운 출발을 알렸다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]



