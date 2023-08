IS, 수괴 사망 공식 확인…후임자 발표 국제 입력 2023.08.04 (03:57) 수정 2023.08.04 (04:06)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

이슬람 극단주의 조직인 이슬람국가(IS)가 IS의 수괴인 아부 알후세인 알후세이니 알쿠라이시의 사망 사실과 후임자를 발표했다고 로이터 통신 등이 현지 시간 3일 보도했습니다.



로이터·AFP 통신에 따르면 IS 대변인은 이날 텔레그램으로 공개한 음성 메시지를 통해 이같이 밝혔습니다.



알후세인 사망 경위에 대해선 시리아 서북부에 있는 이들리브에서 시리아 반군 최대 파벌인 '하야트 타흐리르 알샴'(HTS)과의 "직접적인 충돌로 목숨을 일었다"고 밝혔습니다.



다만, 정확한 사망 날짜는 언급하지 않았습니다.



이어 후임자는 아부 하프스 알하시미 알쿠라이시라고 공개했습니다. 그가 어떤 인물인지에 대해서는 구체적으로 설명하지 않았습니다.



앞서 올해 4월 30일 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 TV 연설에서 "전날 우리 국가정보국(MIT)이 시리아에서 작전을 통해 알후세인을 무력화했다"고 공개한 바 있습니다. 당시 외신들은 무력화의 의미를 '사살'로 전했습니다.



1년6개월여 간 IS 수괴가 사망한 건 이번이 3번째입니다. 지난 한 해에 2명이 숨졌으며 2019년으로 거슬러 올라가면 미군 특수부대에 제거된 IS 창립자 아부 바크르 알바그다디까지 포함해서 4번째입니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]

IS, 수괴 사망 공식 확인…후임자 발표

입력 2023-08-04 03:57:26 수정 2023-08-04 04:06:29 국제

이슬람 극단주의 조직인 이슬람국가(IS)가 IS의 수괴인 아부 알후세인 알후세이니 알쿠라이시의 사망 사실과 후임자를 발표했다고 로이터 통신 등이 현지 시간 3일 보도했습니다.



로이터·AFP 통신에 따르면 IS 대변인은 이날 텔레그램으로 공개한 음성 메시지를 통해 이같이 밝혔습니다.



알후세인 사망 경위에 대해선 시리아 서북부에 있는 이들리브에서 시리아 반군 최대 파벌인 '하야트 타흐리르 알샴'(HTS)과의 "직접적인 충돌로 목숨을 일었다"고 밝혔습니다.



다만, 정확한 사망 날짜는 언급하지 않았습니다.



이어 후임자는 아부 하프스 알하시미 알쿠라이시라고 공개했습니다. 그가 어떤 인물인지에 대해서는 구체적으로 설명하지 않았습니다.



앞서 올해 4월 30일 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 TV 연설에서 "전날 우리 국가정보국(MIT)이 시리아에서 작전을 통해 알후세인을 무력화했다"고 공개한 바 있습니다. 당시 외신들은 무력화의 의미를 '사살'로 전했습니다.



1년6개월여 간 IS 수괴가 사망한 건 이번이 3번째입니다. 지난 한 해에 2명이 숨졌으며 2019년으로 거슬러 올라가면 미군 특수부대에 제거된 IS 창립자 아부 바크르 알바그다디까지 포함해서 4번째입니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!