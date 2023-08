트와이스 ‘아이 캔트 스톱 미’ MV 5억 뷰 돌파 입력 2023.08.05 (09:49) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

그룹 트와이스의 정규 2집 타이틀곡 '아이 캔트 스톱 미'(I Can't Stop Me)의 뮤직비디오가 지난 4일 유튜브 조회수 5억회를 돌파했다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 5일 밝혔다.



이로써 트와이스는 'TT', '라이키'(LIKEY), '왓 이즈 러브?'(What is Love?), '팬시'(FANCY), '치어업'(Cheer Up)을 비롯해 총 6편의 5억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.



2020년 10월 발매된 트와이스의 정규 2집 '아이즈 와이드 오픈'(Eyes wide open)의 타이틀곡인 '아이 캔트 스톱 미'는 빠른 비트와 멤버들의 감각적인 보컬이 돋보이는 곡이다.



트와이스는 올해 4월 서울을 시작으로 세계 22개 도시에서 열리는 다섯 번째 월드 투어 '레디 투 비'(Ready To Be)로 전 세계 팬과 만나고 있다.



9월에는 싱가포르, 영국 런던, 프랑스 파리, 독일 베를린 등에서 콘서트를 연다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

트와이스 ‘아이 캔트 스톱 미’ MV 5억 뷰 돌파

입력 2023-08-05 09:49:08 연합뉴스

그룹 트와이스의 정규 2집 타이틀곡 '아이 캔트 스톱 미'(I Can't Stop Me)의 뮤직비디오가 지난 4일 유튜브 조회수 5억회를 돌파했다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 5일 밝혔다.



이로써 트와이스는 'TT', '라이키'(LIKEY), '왓 이즈 러브?'(What is Love?), '팬시'(FANCY), '치어업'(Cheer Up)을 비롯해 총 6편의 5억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.



2020년 10월 발매된 트와이스의 정규 2집 '아이즈 와이드 오픈'(Eyes wide open)의 타이틀곡인 '아이 캔트 스톱 미'는 빠른 비트와 멤버들의 감각적인 보컬이 돋보이는 곡이다.



트와이스는 올해 4월 서울을 시작으로 세계 22개 도시에서 열리는 다섯 번째 월드 투어 '레디 투 비'(Ready To Be)로 전 세계 팬과 만나고 있다.



9월에는 싱가포르, 영국 런던, 프랑스 파리, 독일 베를린 등에서 콘서트를 연다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

기자 정보