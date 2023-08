에스파, 데뷔 2년여 만에 日 도쿄돔 입성…9만 관객 열광 입력 2023.08.07 (10:35) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

그룹 에스파가 데뷔 2년 9개월 만에 도쿄돔에 입성했다.



7일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 에스파는 지난 5∼6일 일본 도쿄돔에서 '에스파 라이브 투어 2023 싱크: 하이퍼 라인'을 열었다.



2020년 11월 데뷔한 에스파는 일본 출신이 아닌 해외 가수로서는 데뷔 이후 가장 빨리 도쿄돔에 입성하는 기록을 세우게 됐다.



약 5만명의 관객을 수용할 수 있는 도쿄돔은 일본 현지에서도 최고의 가수들만 공연을 할 수 있어 '꿈의 무대'로 꼽힌다.



이번 공연은 양일 전석 매진을 기록한 데 이어 시야제한석까지 추가 오픈하면서 이틀간 9만4천명의 관객을 동원했다.



에스파는 약 3시간 동안 28곡의 열띤 무대로 관객을 열광시켰다.



신곡 '스파이시'(Spicy)와 '웰컴 투 마이 월드'(Welcome To MY World), EDM 버전의 '홀드 온 타이트'(Hold On Tight) 등을 비롯해 카리나의 '메나쥬리'(Menagerie), 지젤의 자작곡 '킵 고잉'(Keep Goin) 등 솔로곡 무대도 선보엿다.



에스파는 "에스파의 세상에 와주셔서 정말 감사드린다. 앞으로도 여러분에게 많은 사랑을 받는 에스파가 될 수 있도록 더욱 열심히 하겠다"고 소감을 말했다.



에스파는 오는 13일 LA를 시작으로 미국과 남미, 유럽 등 14개 도시에서 월드 투어를 이어간다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

에스파, 데뷔 2년여 만에 日 도쿄돔 입성…9만 관객 열광

입력 2023-08-07 10:35:38 연합뉴스

그룹 에스파가 데뷔 2년 9개월 만에 도쿄돔에 입성했다.



7일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 에스파는 지난 5∼6일 일본 도쿄돔에서 '에스파 라이브 투어 2023 싱크: 하이퍼 라인'을 열었다.



2020년 11월 데뷔한 에스파는 일본 출신이 아닌 해외 가수로서는 데뷔 이후 가장 빨리 도쿄돔에 입성하는 기록을 세우게 됐다.



약 5만명의 관객을 수용할 수 있는 도쿄돔은 일본 현지에서도 최고의 가수들만 공연을 할 수 있어 '꿈의 무대'로 꼽힌다.



이번 공연은 양일 전석 매진을 기록한 데 이어 시야제한석까지 추가 오픈하면서 이틀간 9만4천명의 관객을 동원했다.



에스파는 약 3시간 동안 28곡의 열띤 무대로 관객을 열광시켰다.



신곡 '스파이시'(Spicy)와 '웰컴 투 마이 월드'(Welcome To MY World), EDM 버전의 '홀드 온 타이트'(Hold On Tight) 등을 비롯해 카리나의 '메나쥬리'(Menagerie), 지젤의 자작곡 '킵 고잉'(Keep Goin) 등 솔로곡 무대도 선보엿다.



에스파는 "에스파의 세상에 와주셔서 정말 감사드린다. 앞으로도 여러분에게 많은 사랑을 받는 에스파가 될 수 있도록 더욱 열심히 하겠다"고 소감을 말했다.



에스파는 오는 13일 LA를 시작으로 미국과 남미, 유럽 등 14개 도시에서 월드 투어를 이어간다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

기자 정보