스테이씨, 연타 히트 노린다…"우리가 잘하는 밝고 긍정적인 곡" 입력 2023.08.16 (15:27) 연합뉴스

"'테디 베어'(Teddy Bear·전작)로 많은 분이 위로받았다고 하셨는데, 사실 저희도 큰 위로를 받았어요. 프로듀서님과 상의 끝에 이번에도 우리가 제일 잘하는 밝고 긍정적인 곡으로 하자고 했죠."



걸그룹 스테이씨는 16일 오후 서울 강남구에서 열린 세 번째 미니음반 '틴프레시'(TEENFRESH) 발매 기념 쇼케이스에서 "최대한 좋은 결과물을 만들려 노력했다"며 각오를 밝혔다.



스테이씨는 올해 2월 귀에 쏙쏙 박히는 멜로디와 힐링 메시지가 돋보이는 '테디 베어'가 히트하면서 작년 하반기 다소 주춤했던 성적에 대한 아쉬움을 털어냈다. 이들은 음악적 변신 대신 전작의 분위기를 이어 나가는 선택지를 골랐다.



이들은 "이번 타이틀곡 '버블'(Bubble)로 더욱 희망찬 메시지를 전하고 싶었다"며 "전작과 연관성 있게 준비했다"고 말했다.



시은은 그러면서도 "우리의 가장 큰 차별점은 솔직함"이라며 "평소에는 장난기 있는 소녀 같지만, 그 와중에 남의 말에 휘둘리지 않고 자기주장도 똑부러지게똑 부러지게 하는 당참이 있다"고 설명했다.



'버블'(Bubble)은 경쾌한 신시사이저 베이스 사운드와 중독적인 후크(Hook·강한 인상을 주는 후렴구)가 포인트인 노래다. 나를 괴롭히는 남의 시선과 말들을 금방 사라질 거품에 빗대 유쾌하고 긍정적으로 풀어내 '테디 베어'와 비슷한 분위기가 느껴진다. '버블'이라는 가사와 함께 나오는 비눗방울 효과음이 귀를 사로잡는다.



재이는 "전작과 달라진 점이 있다면 청량함이 추가됐다"며 "여름 곡이고, 축제 분위기도 난다. 시원하고 에너지 넘치는 사운드가 달라진 점 같다"고 말했다.



음반에는 이 밖에도 스테이씨만의 당찬 다짐을 담아낸 '낫 라이크 유'(Not Like You), 항상 곁을 지켜주겠다는 메시지를 녹여낸 알앤비(R&B)곡 '아이 워너 두'(I Wanna Do), 소녀의 서툰 사랑을 그린 Y2K 감성의 얼터너티브 팝 장르 '비 마인'(Be Mine) 등 총 여섯 곡이 담겼다.



특히 이번 음반에는 데뷔 이후 처음으로 타이틀곡의 '스페드 업'(Sped Up·속도를 높인) 버전이 실렸다. 피프티 피프티의 '큐피드'(Cupid) 사례처럼 빠른 버전으로 틱톡 등 숏폼 콘텐츠 흥행을 겨냥했다.



시은은 "요즘은 챌린지로 마케팅이나 홍보가 되는 경우가 많아 그럴 때 쓰이기 좋은 신선한 버전"이라며 "여러 아티스트의 앨범을 듣다가 '스페드 업'이나 '슬로우' 버전을 들으면 우리도 이런 게 있으면 좋겠다고 생각했다"고 말했다.



스테이씨는 이날 오후 롯데월드에서 방문객과 팬을 대상으로 신보 쇼케이스를 연다. 이번 활동을 마치고서는 데뷔 후 처음으로 월드투어에 나선다.



"월드투어를 통해 스테이씨가 한 번 더 성장할 겁니다. 오늘을 시작으로 '버블'을 통해서 시원하고 행복한 여름을 만들어드릴게요." (시은)



