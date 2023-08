오늘부터 한미 연합연습…기동 훈련 대폭 확대 아침뉴스타임 입력 2023.08.21 (09:04) 수정 2023.08.21 (09:16)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소 이전기사 이전기사 다음기사 다음기사

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

[앵커]



한미가 오늘부터 하반기 연합 연습에 돌입합니다.



북한의 핵·미사일 도발과 최근 우크라이나 전쟁 상황 등을 시나리오에 담아서, 실전과 같은 훈련이 진행될 예정입니다.



김경진 기자가 보도합니다.



[리포트]



한미가 오늘부터 '을지 자유의 방패', UFS 연합 연습을 시작합니다.



31일까지 진행될 이번 연습은, 1부와 2부로 나뉘어 실시되는데, 1부는 정부 을지연습과 연계해 진행됩니다.



북한의 기습에 대비한 정부 실전 훈련엔, 4천여 개 기관, 58만여 명이 참여합니다.



23일에는 6년 만에 전 국민이 참여하는 민방위 훈련도 진행됩니다.



23일 오후 2시 공습 경보 사이렌이 울리면, 주민 대피와 차량 이동을 실제로 해야 합니다.



[이성준/합동참모본부 공보실장 : "범정부 차원에서 필요한 대비 태세를 점검할 것이고, 강화된 정부 연습을 지원하여서 국가 총력전 수행 능력을 향상할 것입니다."]



또 이번 연습에선 2019년 이후 축소된 대규모 연합 야외 기동 훈련이 대폭 확대됩니다.



지난해보다 2배 이상 늘어난 30여 건의 훈련이 진행될 예정입니다.



전쟁 시나리오도 전면 개편됐습니다.



북핵과 드론 테러뿐 아니라 '전자기파 공격'이나 '가짜 정보 교란' 등 비군사적 공격 수단의 위협이 추가됐습니다.



우크라이나 전쟁 등을 통해 알게 된 변화하는 안보 상황을 반영했다는 게 군 당국의 설명입니다.



미국 본토 우주군이 처음으로 연습에 참여한다는 점도 주목되는 부분입니다.



[아이작 테일러/연합사·유엔사·주한미군사 공보실장 : "how do we incorporate multi domain operations, we have the space component, we have land component, air, sea, cyber and cognitive domains…"]



군은 연습 기간 북한의 장거리 탄도미사일 발사 등 도발 가능성이 크다고 보고, 대북 감시와 대비태세를 강화하기로 했습니다.



KBS 뉴스 김경진입니다.



영상편집:김종선

오늘부터 한미 연합연습…기동 훈련 대폭 확대

입력 2023-08-21 09:04:37 수정 2023-08-21 09:16:34 아침뉴스타임

[앵커]



한미가 오늘부터 하반기 연합 연습에 돌입합니다.



북한의 핵·미사일 도발과 최근 우크라이나 전쟁 상황 등을 시나리오에 담아서, 실전과 같은 훈련이 진행될 예정입니다.



김경진 기자가 보도합니다.



[리포트]



한미가 오늘부터 '을지 자유의 방패', UFS 연합 연습을 시작합니다.



31일까지 진행될 이번 연습은, 1부와 2부로 나뉘어 실시되는데, 1부는 정부 을지연습과 연계해 진행됩니다.



북한의 기습에 대비한 정부 실전 훈련엔, 4천여 개 기관, 58만여 명이 참여합니다.



23일에는 6년 만에 전 국민이 참여하는 민방위 훈련도 진행됩니다.



23일 오후 2시 공습 경보 사이렌이 울리면, 주민 대피와 차량 이동을 실제로 해야 합니다.



[이성준/합동참모본부 공보실장 : "범정부 차원에서 필요한 대비 태세를 점검할 것이고, 강화된 정부 연습을 지원하여서 국가 총력전 수행 능력을 향상할 것입니다."]



또 이번 연습에선 2019년 이후 축소된 대규모 연합 야외 기동 훈련이 대폭 확대됩니다.



지난해보다 2배 이상 늘어난 30여 건의 훈련이 진행될 예정입니다.



전쟁 시나리오도 전면 개편됐습니다.



북핵과 드론 테러뿐 아니라 '전자기파 공격'이나 '가짜 정보 교란' 등 비군사적 공격 수단의 위협이 추가됐습니다.



우크라이나 전쟁 등을 통해 알게 된 변화하는 안보 상황을 반영했다는 게 군 당국의 설명입니다.



미국 본토 우주군이 처음으로 연습에 참여한다는 점도 주목되는 부분입니다.



[아이작 테일러/연합사·유엔사·주한미군사 공보실장 : "how do we incorporate multi domain operations, we have the space component, we have land component, air, sea, cyber and cognitive domains…"]



군은 연습 기간 북한의 장거리 탄도미사일 발사 등 도발 가능성이 크다고 보고, 대북 감시와 대비태세를 강화하기로 했습니다.



KBS 뉴스 김경진입니다.



영상편집:김종선



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!