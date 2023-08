세븐틴 日 베스트 앨범, 오리콘 데일리 차트 1위 입력 2023.08.24 (08:56) 연합뉴스

그룹 세븐틴이 지난 23일 일본 첫 베스트 앨범 '올웨이즈 유어스'(ALWAYS YOURS)를 내고 오리콘 데일리 앨범 차트 1위에 올랐다고 소속사 플레디스엔터테인먼트가 24일 밝혔다.



'올웨이즈 유어스'에는 신곡 '이마 - 이븐 이프 더 월드 엔즈 투모로우 -'(Ima - Even if the world ends tomorrow -)와 '사라 사라'(Sara Sara)를 포함해 총 27곡이 수록됐다.



'이마 - 이븐 이프 더 월드 엔즈 투모로우 -'는 기타 선율과 서정적인 멜로디가 특징인 노래다. '세상의 마지막 날이 와도 너를 위해 마지막 춤을 추자, 그리고 이 모든 순간은 지금이다'라는 메시지가 담겼다.



'올웨이즈 유어스'는 오리콘 데일리 앨범 차트에서 일간 판매량 37만7천60장으로 정상에 올랐다. 이 앨범은 일본 주요 음원 사이트인 라인 뮤직의 앨범 실시간 차트에서도 1위를 기록했다.



세븐틴은 다음 달 도쿄 돔을 시작으로 사이타마 베루나 돔, 반테린 돔 나고야, 교세라 돔 오사카, 후쿠오카 페이페이돔 등 일본 5개 도시를 도는 데뷔 이래 최대 규모의 일본 돔 투어를 진행한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

입력 2023-08-24 08:56:25 연합뉴스

