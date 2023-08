이슈 후쿠시마 원전 오염수 방류 중국 세관 “일본 원산지 수산물 수입 전면 중단” 국제 입력 2023.08.24 (14:52) 수정 2023.08.24 (15:06)

중국 세관이 일본산 수산물의 수입을 전면 중단하기로 했습니다.



중국 해관총서는 오늘(24일) 일본 후쿠시마 핵오염수의 해양 방류로 인해 식품이 방사성 물질에 오염되는 위험을 예방하고 중국 소비자들의 건강과 수입 식품의 안전성을 보장하기 위해 이 같이 결정했다고 밝혔습니다



또, 이번 조치가 '중화인민공화국 식품안전법'등 국내법의 관련 규정과 세계무역기구의 '위생 및 식물위생 조치에 관한 협정(Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures)'을 근거로 한다고 밝혔습니다.



수산물 수입 중단 조치는 오늘(24일)부로 시행되며 일본을 원산지로 하는 수산물을 대상으로 합니다. 식용 수생동물도 수입 중단 대상에 포함됩니다.



오염수 해양방류에 줄곧 반대해 온 중국은 오염수 방류를 실행에 옮길 경우 수입 중단 조치 등을 취할 수 있음을 시사한 바 있습니다.



중국 정부는 지난달 7일 오염수의 해양 방류가 식품에 미칠 영향을 주시하고 있다며 "적시에 일체의 필요한 조치를 취할 것"이라고 발표했고, 곧이어 일본산 수산물에 대해 전면적인 방사선 검사에 착수했습니다.



중국 세관 “일본 원산지 수산물 수입 전면 중단”

입력 2023-08-24 14:52:29 수정 2023-08-24 15:06:51 국제

