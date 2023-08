오타니, 전광판 때리는 파울 홈런…단장 “오타니가 검사 거부” 입력 2023.08.27 (17:13) 연합뉴스

투타 겸업은 중단했지만, 여전히 오타니 쇼헤이(29·로스앤젤레스 에인절스)는 미국프로야구 메이저리그에서 가장 주목받는 선수다.



오타니는 27일(한국시간) 미국 뉴욕 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠와의 방문 경기에서 2번 지명타자로 선발 출전해 3타수 2안타 2볼넷 1타점 2득점으로 활약했다.



경기 중에는 리본 보드(띠전광판)를 직격하는 대형 타구를 날려 팬들을 놀라게 했다.



경기 뒤에는 페리 미내시언 에인절스 단장이 "오타니 측이 자기공명영상(MRI) 촬영을 거부했다"고 밝혀 논란을 불렀다.



이날 오타니는 1회초 1사 주자 없는 상황, 2볼-1스트라이크에서 오른쪽 외야 파울 폴을 살짝 벗어나는 '파울 홈런'을 쳤다. 오타니의 시속 173㎞의 빠른 타구에 맞은 띠 전광판에는 '검은 홀'이 생겼다.



메츠 구단은 곧 중앙 전광판에 '쇼헤이, 우리가 전광판 파손에 대한 청구서를 보내겠다'(We're sending you the bill for that, Shohei)는 장난스러운 메시지를 송출했다.



하지만, 오타니는 시속 176.4㎞의 빠른 타구로 2루타를 만들어 메츠 구단을 또 울렸다.



MLB닷컴은 "오타니는 비거리 440피트(약 134m) 이상의 홈런을 12개, 시속 115마일(약 185㎞)을 넘는 홈런을 7개나 쳤다"며 "이런 장면이 자주 나오지 않는 게 이상할 정도"라고 전했다.



오타니의 활약 속에 에인절스는 메츠를 5-3으로 꺾었다.



경기 뒤 미내시언 단장은 MLB닷컴, AP 통신 등 현지 취재진과 만나 "지난 4일 오타니가 시애틀 매리너스와의 경기에서 손가락 경련 증세로 조기 강판했을 때 우리 구단은 MRI 검사를 제안했다"며 "그런데 오타니와 에이전트가 거절했다"고 밝혔다.



오타니는 24일 신시내티 레즈전에서 1⅓이닝만 던지고 마운드에서 내려왔고, 곧 구단은 "오타니가 팔꿈치 인대 손상으로 남은 시즌 더는 마운드에 올라가지 않을 것"이라고 발표했다.



에인절스를 향해 "선수의 부상 위험을 관리하지 못한 것 아닌가"라는 비판이 쏟아지자, 미내시언 단장이 해명하고자 직접 취재진 앞에 섰다.



미내시언 단장은 "선수가 MRI 검사를 거부하면, 구단은 존중할 수밖에 없다"며 "타자로 계속 출전하는 것도 오타니의 결정이다. 우리는 오타니의 뜻을 존중한다"고 설명했다.



하지만, 미내시언 단장의 해명에도 에인절스 구단을 향한 미국 현지 언론의 반응은 냉정하다.



오타니는 올 시즌이 끝난 뒤 자유계약선수(FA) 자격을 얻는다. 현지 언론은 오타니와 에인절스 구단의 결별을 예상한다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]

