관객 사이로 뛰어든 라우브…“헬로 서울, 오늘 큰 사랑 느꼈죠”

'아이 우든트 마인드 이프 유 스틸 더 쇼∼'(I wouldn't mind If you steal the show)



29일 오후 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서는 감미로운 목소리와 함께 떼창이 울려 퍼졌다.



올해 상반기 큰 인기를 누린 애니메이션 영화 '엘리멘탈'에서 앰버(불)와 웨이드(물)가 서로를 향해 마음을 열듯, 무대의 주인공과 관객은 한목소리가 됐다. 가을의 문턱, 궂은 비 때문에 쌀쌀했던 공기마저 따뜻하게 데워지는 듯했다. 피아노를 치며 노래하는 가수의 곁에서는 어느 커플이 프러포즈 이벤트도 진행해 로맨틱한 분위기를 더했다.



바로 팝스타 라우브(Lauv)의 첫 내한 단독 콘서트에서다.



라우브는 '패리스 인 더 레인'(Paris in the Rain), '올 포 나싱'(All 4 Nothing) 등으로 국내에도 잘 알려진 팝스타다. 특히 '엘리멘탈'이 흥행하면서 그가 부른 OST '스틸 더 쇼'(Steal The Show) 역시 국내에서 큰 인기를 끌었다.



이 노래는 쟁쟁한 K팝 스타를 제치고 국내 최대 음원 플랫폼 멜론의 '톱 100' 차트에서 상위 10위 안에 이름을 올렸다.



라우브는 2019년 서울재즈페스티벌과 지난해 음악 축제 '슬로우 라이프 슬로우 라이브' 출연자로 내한한 적이 있다. 특히 '후'(Who)로 그룹 방탄소년단(BTS)과 협업하기도 했다.



라우브는 "헬로, 서울!"이라고 관객에게 인사하고서 "오늘 밤 여기 있어 줘서 정말 고맙다. 여기는 매우 멋지다"고 소감을 말했다.



그는 "여러분께 재미있는 노래를 들려줘도 될까요?"라며 "여러분들이 얼마나 크게 소리를 낼 수 있는지 지켜보겠다"고 했다.



이날 공연이 열린 KSPO돔은 라우브의 인기를 증명하듯 전석 매진돼 스탠딩석과 좌석까지 약 1만5천명의 관객으로 꽉 찼다.



라우브는 '러브 유 라이크 댓'(Love U Like That)으로 공연의 포문을 연 뒤 '패리스 인 더 레인', '패러노이드'(Paranoid), '아임 소 타이어드'(I'm So Tired) 등 익숙한 노래를 잇따라 들려줬다. 특유의 서정적인 목소리를 앞세워 장내를 알록달록한 자신만의 감성으로 물들여나갔다.



푸른색 재킷과 검은색 바지로 멋을 낸 그는 특수효과나 무대 장치를 통한 볼거리보다는 노래와 음색 자체를 들려주는 데 집중했다.



히트곡 '패리스 인 더 레인' 전주가 나오자 장내가 떠나갈 듯한 함성이 터져 나왔고, 관객들은 후렴구를 떼창으로 따라 불렀다.



라우브는 이를 보고 흥에 겨워 양팔을 벌리기도 하고, 객석을 향해 손을 흔들어주는가 하면, 무대를 좌우로 오갔다. 그가 객석을 향해 팔을 흔들자 1만5천 관객이 일제히 박자에 맞춰 손을 높이 들고 흔드는 장관이 펼쳐졌다.



라우브는 약 80분에 걸친 공연에서 사랑과 힐링의 메시지를 전하는 데 힘을 쏟았다.



공연이 시작되기 직전에는 '나는 여러분을 위해 여기 있어요. 여러분 사랑해요'(I'm here for you, I love you)라는 메시지가 LED 전광판에 나왔다.



그는 '드럭스 & 더 인터넷'(Drugs & The Internet)을 부르기 전에는 "내 커리어가 정체됐던 시기에 대한 곡을 썼다"며 "이때 나는 SNS 숫자, '좋아요', 코멘트, 팔로워 수 등에 사로잡혀 있었다"고 고백해 저마다 힘든 시간을 겪었을 관객을 위로했다.



라우브는 이날 한국 관객의 뜨거운 호응에 한껏 신났는지, 유별난 팬 서비스도 보여줬다.



그는 공연 도중 무대 아래로 내려가 관객을 두 팔로 안아주는 '깜짝' 퍼포먼스도 선보여 박수갈채를 받았다. 또 아예 1층 객석 한가운데로 돌진한 뒤 관객 한 가운데에서 노래해 환호를 끌어냈다. 몸에 '맛살♡'이라고 새긴 한글 문신도 보여주는 등 한국 사랑도 숨기지 않았다.



그는 앙코르 무대로 '네버 낫'(Never Not)과 '아이 라이크 미 베터'(I Like Me Better)를 선보이고 무대를 내려갔다.



"저는 오늘 매우 큰 사랑을 느꼈어요. 이곳 무대에 설 수 있어 매우 감사했습니다."



[사진 출처 : 라이브네이션코리아 홈페이지 캡처]

