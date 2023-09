‘가스라이팅’으로 성매매시켜 5억 원 가로채…일당 3명 실형

"네(A 씨) 기운이 나빠서 우리(B 씨) 오빠가 죽었고, 너 때문에 오빠 임종을 지키지 못했으니까 목숨값 1억 원도 갚아라."



30대 여성 A 씨가 2019년 10월부터 3년간 성매매를 한 횟수와 벌어들인 돈의 총액입니다.를 했고,이라는 큰 돈을 번 겁니다.물론 불법이지만, A 씨는 자신이 벌어들인 돈에 손도 거의 대지 못했습니다.성매매 대금 전부를, 친언니처럼 믿고 따르던 40대 여성 B 씨가 모두 받아 관리했기 때문입니다.하루에도 할당량을 주며 A 씨를 성매매 현장에 내보낸 것 역시 B 씨였습니다.B 씨는 기차역 환승 시간을 고려한 시간표까지 짜주며 여러 지역에서 성매매하게 했습니다.심지어 A 씨가 성매매할 때마다 시작을 알리는 '1', 성매매 대금 '숫자', 종료를 알리는 '0'의 문자메시지를 전송하게 했고, 받은 돈은 즉시 B 씨 자신의 계좌로 송금받았습니다.그리고는 돈 한 푼 주지 않는 악덕한 포주였던 겁니다.대체 A 씨는 왜 B 씨에 명령에 따라 사실상 노예와 다름없는 생활을 했던 것일까?둘의 악연은 2011년 3월로 거슬러 올라갑니다.둘은 한 사설 유아 기관에서 교사로 근무하면서 만났습니다.A 씨는 아무에게도 말하지 못했던 자신의 비밀을 털어놓고 조언받으며, B 씨를 가족보다 신뢰하고 의지하게 됐습니다.이에 B 씨는 A 씨의 결혼 생활에 간섭하기 시작하며 이혼을 종용했고, 가족에게서 벗어나야 한다며 자신의 모친 명의로 된 아파트에 월세로 살도록 했습니다.결국, 2018년 이혼하고 친정 식구들과도 연락을 끊은 A 씨. 돈 관리를 못 하는 A 씨를 대신해 재정 관리까지 해주겠다며 소득 전액을 송금받기 시작했습니다.2020년에는 B 씨 부부와 알고 지내던 D 씨와 재혼도 했습니다.B 씨는 생활비 등 A 씨가 자신에게 갚아야 할 빚이 늘어나고 있다고 속이고 일을 더 하라고 강요했습니다.2018년부터 어린이집 평일 전일제 근무에 주말 식당 아르바이트로 시작된 일은, 2019년 주점 아르바이트로 이어지더니 같은 해 10월부터 본격적으로 성매매를 강요하기 시작했습니다.빚을 갚아야 한다며 A 씨에게 강요한 성매매 대금 할당량은 하루 50만 원에서 150만 원까지.할당량에서 누락된 돈에 이자를 붙인 돈도, 피해자 남편 C 씨가 코인과 주식 투자에 실패해 생긴 빚도 모두 A 씨가 갚아야 할 빚이라고 속였습니다.심지어 자신의 친오빠가 죽은 것도 A 씨 때문이라며 이를 돈으로 갚으라고 세뇌했습니다.2020년부터는 폭행도 시작됐습니다."연락을 제대로 받지 않아서", "힘든 기색을 보여서", 무수한 이유로 폭행이 이뤄졌습니다.폭행과 가혹 행위를 견디다 못한 A 씨가 연락을 끊고 잠적해 수원으로 도망쳤지만, B 씨 부부와 남편 C 씨는 한 달 만에 그녀를 찾아내 강제로 끌고 와 다시 성매매를 강요했습니다.왜소한 체격에 마른 체형의 A 씨에게 살을 찌우라며 폭행하는 일도 잦았습니다. 매일 억지로 음식을 먹이거나 목표치 몸무게에 미달할 경우 뺨이나 등을 마구 때렸습니다.지옥 같던 생활은, A 씨 몸에서 폭행 흔적을 발견한 성매수남의 설득으로 A 씨가 경찰에 고소하면서 겨우 끝을 맺게 됩니다.이들이 A 씨에게 성매매를 강요하며 갚으라고 했던 '빚'은 사실 존재하지 않는 것이었습니다.A 씨 명의로 빌렸다고 했던 사채·카드값 등이 다 거짓말이었던 겁니다.B 씨는 물론 B 씨 남편 C 씨·피해자의 남편 D 씨 역시 이런 사실을 다 알고서도 범행에 적극 동조했습니다.그렇다면 A 씨가 번 5억 원의 성매매 대금은 대체 어디로 갔을까.하지만 이들 부부는 매달 아파트 담보 대출 원리금으로 150만 원, 별장 임대료 110만 원, 고급 외제 차 마세라티 르반떼의 할부금 210만 원, 아우디 80만 원, A 씨의 내연남과 동거할 때 사용한 오피스텔 임대료 80만 원 등을 고정적으로 썼습니다.여기에 A 씨가 성매매하는 3년간 B 씨가 백화점과 아웃렛 등에서 쓴 돈은 무려피해자 남편 D 씨는 어떨까요. 불법 사다리 도박·비트코인 선물 거래에 8천만 원을 썼고, 매달 고급 외제차 벤츠 할부금 80만 원, 캐피탈 등에서 빌린 대출 이자 122만 원을 써왔습니다. 그러면서 B 씨 부부 지시를 받고 A 씨를 감시한 것은 물론 폭행까지 일삼았던 겁니다.결국, 이들은 A 씨가 하루에도 수 차례 성매매를 하며 벌어들인 돈을한 겁니다.대구지방법원은 어제(1일) 옛 직장동료였던 A 씨에게 수천 차례에 걸쳐 성매매를 시키고 폭행·감금까지 한 40대 여성 B 씨에게 징역 10년을 선고하고, 추징금 2억 천여만 원을 명령했습니다.범행에 가담한 B 씨의 남편 C 씨와 피해 여성의 남편인 D 씨에게는 징역 6년씩을 선고하고, 각각 추징금 1억 4천여만 원을 명령했습니다.재판부는 "B 씨 부부가 A 씨를 한 인간으로 존중하기보다는 돈을 벌어다주는 도구로 생각한 것으로 보여 죄질이 불량하다"고 했습니다. 그러면서 이들이 수 차례 반성문을 제출했지만, 피해자에 대한 진심 어린 사과보다는 대부분 본인의 억울함을 토로하고, 가족을 걱정하는 내용이라며 "이라고 꼬집었습니다.또, 이들이 피해자를 위해 공동으로 2천만 원을 공탁했지만, 범행을 대부분 부인하고 있는 사실에 비춰봤을 때 진지한 사과의 의미라고 볼 수 없고, 이 돈으로 실질적 피해 회복이 이뤄지지도 못했다고 지적했습니다.이들은 재판 과정에서 피해자에게 사과하지 않았고, 당연히 피해자에게 용서받지도 못했습니다.(그래픽:인푸름)