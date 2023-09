[여기는 강릉] 또 중단된 양양공항 노선…마땅한 대책 못 찾아 뉴스7(춘천) 입력 2023.09.04 (19:35) 수정 2023.09.04 (19:44)

[앵커]



이어서 강릉입니다.



양양국제공항이 항공사들의 잇따라 운항을 중단하면서 어려움을 겪고 있습니다.



노선 수익성 부족 등이 항공사들이 양양공항을 등진 이유인데, 공항 활성화를 위한 마땅한 대책도 제시되지 못하고 있습니다.



노지영 기자의 보도입니다.



[리포트]



양양국제공항 대합실이 한산합니다.



양양-김포노선의 운휴를 알리는 안내문이 붙어있습니다.



소형항공사 하이에어가 양양공항 지점을 설치한 지 한 달 만에 철수를 결정했습니다.



평균 탑승률이 55%로 저조한 데다, 운항관리사 부족과 임금체불 등 내부적인 경영난까지 겹쳤기 때문입니다.



[하이에어 관계자/음성변조 : "일단 이번 주 금요일까지 철수하라고 하거든요, 9월 8일까지…. 다른 데 (노선)운항 (재개가) 결정되어도 이쪽은 아직 미확정이라서…."]



앞서 양양-청주 노선을 운항한 에어로케이도 탑승률이 24%대에 그쳐, 항공기 투입 10여 일 만에 운항을 멈췄습니다.



여름 피서철이 지나면서, 탑승객 수가 기대에 크게 못 미쳤습니다.



강원도가 왕복 운항 한 차례당 운항장려금을 최대 120만 원까지 지원했지만, 노선 유지에는 힘이 되지 못했습니다.



[남창태/강원도 관광개발과 관광자원팀장 : "언제까지 세금으로 우리가 커버할 수는 없는 거고 하니까 최초 약정된 것의 몇 프로 이상 운행을 했을 때 지원금을 주는 그런 방식을 저희들도 좀 고민하고 있습니다."]



양양공항을 모기지로 국제 노선까지 운항한 플라이강원은 기업회생 절차를 언제 마칠지 불투명합니다.



플라이강원은 회생계획안 제출 기한을 오는 15일에서 다음 달 13일로 연기 신청했습니다.



국내 대기업의 플라이강원 인수설은 명확하지 않습니다.



강원도는 양양-베트남 그리고 양양-필리핀 노선을 연내에 유치한다는 계획이지만 부정기 전세노선이 공항 활성화에 어떤 도움을 줄지는 미지수입니다.



KBS 뉴스 노지영입니다.



촬영기자:김중용



강릉시, ITS국제세미나 참가…중소도시형 모델 제시



강릉시가 오늘(4일) 서울 코엑스에서 국토교통부가 주최한 '2023년 ITS 국제세미나'에 참가했습니다.



세미나는 일본, 홍콩 등 ITS 아태이사국 9곳과 한국도로공사 등에서 100여 명이 참석한 가운데 '혁신 모빌리티의 글로벌 전망'이란 주제로 진행됐습니다.



강릉시는 대도시와 달리 도심 모든 도로에서 ITS 기술을 구현하는 '중소도시형 ITS 모델'을 제시하고, 2026년 세계총회 준비 현황을 발표했습니다.



‘특별재난지역 선포’ 고성군, 민원 수수료 등 면제



고성군은 태풍 카눈으로 인한 특별재난지역 선포에 따라, 민원 수수료를 면제한다고 밝혔습니다.



이에 따라 태풍 카눈 피해가 확정된 고성 주민들은 내년 2월까지 주민등록 서류나 여권 재발급, 인감 증명 등의 수수료가 면제됩니다.



이와 함께 기존 수해 주민에 대한 지원 방안 외에 건강보험료와 전기 요금, 도시가스와 이동통신 요금 등이 피해 정도에 따라 일정 기간 감면됩니다.



올해 ‘작은영화관’ 기획전 정선군 개최



문화체육관광부와 영화진흥위원회가 주최하는 올해 '작은영화관' 기획전이 이달(9월)부터 정선군에서 열립니다.



정선 작은영화관 기획전은 오는 11월 28일까지 아리아리 정선시네마와 고한시네마에서 열리며, 매주 화요일, 토요일에 6개 섹션으로 구성된 영화 14편이 28회 상영되고, 영화와 연계된 2차례 교육 프로그램도 선보입니다.



올해 작은영화관 기획전에는 정선군 작은영화관을 비롯한 전국 15개 작은영화관이 선정됐습니다.



경찰, 플라이강원 20억 원 지원 양양군수 입건



강원경찰청 반부패경제범죄수사대는 기업회생 신청을 앞둔 항공사 플라이강원에 20억 원을 지원해 주민들에게 고발당한 김진하 군수를 배임 혐의로 입건해 지원 경위와 송금 절차 등에 대해 수사 중이라고 밝혔습니다.



양양군은 지난 5월, 플라이강원과 협약서를 체결하고 항공권 할인 등을 전제로 20억 원을 지원했으며, 플라이강원은 이튿날 기업회생절차 신청을 결정했습니다.



지금까지 강릉이었습니다.

