강릉시, ITS국제세미나 참가…중소도시형 모델 제시 뉴스9(강릉) 입력 2023.09.04 (23:59) 수정 2023.09.05 (00:13)

강릉시가 오늘(4일) 서울 코엑스에서 국토교통부가 주최한 '2023년 ITS 국제세미나'에 참가했습니다.



세미나는 일본, 홍콩 등 ITS 아태이사국 9곳과 한국도로공사 등에서 100여 명이 참석한 가운데 '혁신 모빌리티의 글로벌 전망'이란 주제로 진행됐습니다.



강릉시는 이 자리에서 대도시와 달리 도심 모든 도로에서 ITS 기술을 구현하는 '중소도시형 ITS 모델'을 제시하고, 2026년 세계총회 준비 현황을 발표했습니다.

