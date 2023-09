21살 임산부의 죽음…절도 혐의에 사격을 한 행위는 정당한가?

"An officer should only discharge a firearm at a moving vehicle or its occupants when the officer reasonably believes there are no other reasonable means available to avert the imminent threat of the vehicle, or if deadly force other than the vehicle is directed at the officer of others"



차량의 즉각적인 위협을 피하게 할 다른 유효한 수단이 없다는 합리적인 믿음이 있을 때, 혹은 또다른 치명적인 위협이 다른 경찰관을 향하고 있을 때만 움직이는 차량이나 탑승자에게 사격을 할 수 있다.