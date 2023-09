[영상] ‘여유만만’ 조코비치 US오픈 4강행…라이벌 알카라스도 순항 스포츠K 입력 2023.09.06 (11:44)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소 이전기사 이전기사 다음기사 다음기사

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

조코비치가 남자 테니스 US오픈 4강에 진출했는데요. 조코비치는 페더러(46회)의 기록을 넘어 47번째 메이저대회 4강 진출 최다 신기록을 세웠습니다.



조코비치는 경기 직후 1987년 히트곡 (You've got to fight for your right to party)을 부르며 관중들의 호응을 이끌었는데요



조코비치의 강력한 라이벌 알카라스도 순항을 하면서 신구 황제의 맞대결 성사 가능성이 점점 커지고 있습니다.









[영상] ‘여유만만’ 조코비치 US오픈 4강행…라이벌 알카라스도 순항

입력 2023-09-06 11:44:13 스포츠K

조코비치가 남자 테니스 US오픈 4강에 진출했는데요. 조코비치는 페더러(46회)의 기록을 넘어 47번째 메이저대회 4강 진출 최다 신기록을 세웠습니다.



조코비치는 경기 직후 1987년 히트곡 (You've got to fight for your right to party)을 부르며 관중들의 호응을 이끌었는데요



조코비치의 강력한 라이벌 알카라스도 순항을 하면서 신구 황제의 맞대결 성사 가능성이 점점 커지고 있습니다.











■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!