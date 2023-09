기아는 ‘성생활’ 들여다보고, 현대차는 정부에 개인정보 건넨다?

그럼 경찰은 부탁한다고 말할 필요도 없다는 뜻인가요? (Does that mean the police don’t even have to say please?) 현대차가 비공식적 요청 만으로 개인정보와 자동차 정보, 정확한 위치정보를 사법당국과 정부에 공유할 수 있다고 밝힌 것은 참으로 두려운(truly frightening) 일입니다. 잘못된 활용의 가능성은 어마어마하게 높은데(Sky high) 말입니다.