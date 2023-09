2PM, 15주년에 폭발한 흥과 땀…“역시 옷 찢어야 하나 봐요” 입력 2023.09.10 (22:17) 연합뉴스

"여러분이 응원해 주시며 기다려주신 덕에 무대에 설 이유가 생겼어요." (장우영)



그룹 2PM(투피엠)이 데뷔 15주년을 맞아 무대로 돌아왔다.



2세대 아이돌 그룹을 대표한 '원조 짐승돌'의 텀블링과 인간 탑 쌓기 같은 고난도 애크러배틱도 함께 돌아왔다.



바로 2PM이 10일 서울 잠실실내체육관에서 데뷔 15주년을 맞아 연 단독 콘서트 '잇츠 투피엠'(It's 2PM)에서다. 2017년 6월 '식스나이츠'(6Nights) 이후 6년 만의 단독 콘서트로, 전 좌석은 일찌감치 매진됐다.



이날 콘서트는 멤버 준케이의 '아일 비 백∼'(I'll Be Back) 하는 무반주 라이브로 시작했다. 멤버들의 군 복무와 솔로·연기 활동으로 6년 만에 열리는 완전체 콘서트에 걸맞은 오프닝이었다.



2PM 여섯 멤버는 숨소리의 떨림까지 들리는 생생한 라이브를 들려주면서도 '아일 비 백'의 유명한 셔플 댄스 포인트 안무를 신나게 췄다.



2PM은 이어 '점프'(JUMP), '미친거 아니야?', '핸즈 업'(Hands Up) 등의 신나는 히트곡을 잇따라 쏟아냈다. 장내 분위기는 예열도 필요 없이 후끈 달아올랐고, 한두 곡 만에 멤버들의 이마에는 땀이 송골송골 맺혔다. 현란한 레이저 조명이 무대를 휘젓는 가운데 멤버들의 넘치는 흥은 틀에 갇히지 않은 '프리 댄스'로까지 이어졌다. 숨 돌릴 틈도 없는 광란의 무대가 잇따랐다.



멤버 장우영은 "너무 오래 기다렸죠? 너무 미안하다. 2017년 이후로 (6년 만에) 여러분 앞에 섰다"고 인사를 건넸고, 이준호는 "15주년을 맞아 콘서트를 하게 됐는데, 많은 팬이 자리해주셔서 진심으로 감사드린다"고 말했다.



준케이는 2021년 나온 7집 타이틀곡 '해야 해'를 들려주고서 "빨리 (신곡을) 내야 해, 내야 해 하다가 '해야 해'가 나왔다"며 "그때 코로나19로 인해 우리가 음악 방송에서 팬들을 뵙지 못해 콘서트에서야 이 노래를 보여드리게 됐다"고 사연을 전했다.



지난 2008년 '10점 만점에 10점'으로 데뷔한 2PM은 '어게인 & 어게인'(Again & Again), '하트 비트'(Heart Beat), '위드아웃 유'(Without You) 등의 히트곡으로 국내뿐만이 아니라 일본 등 아시아에서 큰 인기를 끌었다. '짐승돌'이라는 별명에 잘 들어맞는 고난도의 안무가 이들의 전매특허였다.



멤버들은 최근 몇 년 동안에는 이준호가 MBC '옷소매 붉은 끝동'으로 큰 인기를 누린 것을 비롯해 TV 드라마와 예능 프로그램에서 주로 활약했다.



옥택연은 히트곡 '어게인 & 어게인'을 부르기에 앞서 "이제는 뼈가 부서지도록 춤을 춰야 하는 2PM의 모든 것을 보여드릴 시간"이라고 소개했다. 이준호는 "2PM이 퍼포먼스 그룹이라는 것을 잘 보여줄 수 있는 곡이다. 전주를 들을 때부터 소름이 돋는다"고 벅찬 표정으로 말했다.



2PM이 비장한 표정으로 대표곡 '하트 비트' 무대를 시작하자 장내 분위기는 최고조로 달아올랐다. 30대 중반이 된 멤버들은 2009년 그때처럼 '인간 탑'을 쌓았고, 옥택연은 노래가 끝나자 셔츠를 찢어 젖혔다. '쩌렁쩌렁' 울리는 힘 있는 라이브는 무대를 더욱 빛냈다.



경기도 여주에서 남편과 함께 공연장을 찾은 팬 김모 씨는 "15주년 완전체 콘서트라 멤버들이 진심을 가지고 준비를 많이 한 것 같다"며 "멤버들의 표현력, 감성, 실력이 15년 전보다 더 풍부해졌고, 덕분에 옛 노래도 식상하지 않고 매력적으로 들렸다. 기회가 된다면 또 보고 싶다"고 말했다.



2PM은 다음 달 7∼8일 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 단독 콘서트의 열기를 이어간다.



"2PM 하면 역시 (옷을) 찢어야 하나 봐요. 하하. 15년간 함께 해 준 팬 분들도 여기 와 주셨을 것이라고 생각하는데, 긴 시간 동안 진심으로 감사합니다." (이준호)



"2PM은 앞으로도 계속됩니다. 앞으로도 더 열심히 하고 멋진 2PM이 되겠습니다." (닉쿤)

