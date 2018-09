이슈 한반도, 평화로 가는 길 연구수준 드러내는 IT 논문 게재 왜?…남북 과학기술교류 신호탄 뉴스 9 입력 2018.09.04 (21:03) 수정 2018.09.04 (21:12)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

[앵커]



대개 과학기술 관련 논문은 보안이나 기술 유출 등의 우려가 있기 때문에 국가의 통제가 심한데요.



이렇게 북한 학계가 먼저 적극적으로 나서서 우리측 학술지에 논문을 발표한 것은 앞으로 남북한 학술교류를 적극적으로 확대하고 싶다는 뜻으로도 풀이됩니다.



허효진 기자입니다.



[리포트]



북한의 한 교육대학, 가상현실, VR 기기로 수업을 진행합니다.



과학기술 교육을 최우선시하라는 김정은 위원장의 지시를 따랐다는 수업 방식입니다.



다음달 1일과 2일에는 평양에서 가상화폐 기반 기술인 블록체인 관련 국제 컨퍼런스도 열릴 예정입니다.



IT 기술이 일정 수준 축적돼야 가능한 일입니다.



국제사회에 IT 논문발표는 연구 실력을 드러내는 일인데, 남측 IT 학회지에 자발적으로 투고했다는 것은 그 만큼 자신이 있다는 뜻으로도 읽히는 대목입니다.



[김유향/국회 입법조사처 과학방송통신팀장 : "국제적 수준에 뒤쳐지지 않는 자신감, 북한은 남한이 이쪽 분야에 관심이 있다는걸 잘 알고 있다는거죠."]



그런 만큼 세계적인 IT강국인 한국학회지에 기고함으로써, 연구수준을 과시하고 공동 학술논문 발표 등을 통한 연구성과 공유 의사도 담긴 것으로 풀이됩니다



[남성욱/고려대 통일외교학부 교수 : "남북간의 학술 교류는 국제 정치의 제재와 상관없이 진행될 수 있기 때문에 남북 교류 협력의 토대가 될 것으로 판단이 됩니다."]



독일 역시 1990년 통일을 이루기 3년 전부터 동서독 간 과학기술 교류 프로그램 전담조직을 설치하고 공동 학술프로젝트를 추진하며 신뢰를 구축해 통일의 기반을 마련했습니다.



최근 개성 만월대 유적지에 대한 남북 공동 발굴조사 재개 준비는 물론 겨례말 큰사전 공동편찬도 논의되고 있는 가운데, 남북학술교류가 과학기술 분야에서도 활성화될지 주목됩니다.



KBS 뉴스 허효진입니다.

연구수준 드러내는 IT 논문 게재 왜?…남북 과학기술교류 신호탄

입력 2018.09.04 (21:03) 수정 2018.09.04 (21:12) 뉴스 9

[앵커]



대개 과학기술 관련 논문은 보안이나 기술 유출 등의 우려가 있기 때문에 국가의 통제가 심한데요.



이렇게 북한 학계가 먼저 적극적으로 나서서 우리측 학술지에 논문을 발표한 것은 앞으로 남북한 학술교류를 적극적으로 확대하고 싶다는 뜻으로도 풀이됩니다.



허효진 기자입니다.



[리포트]



북한의 한 교육대학, 가상현실, VR 기기로 수업을 진행합니다.



과학기술 교육을 최우선시하라는 김정은 위원장의 지시를 따랐다는 수업 방식입니다.



다음달 1일과 2일에는 평양에서 가상화폐 기반 기술인 블록체인 관련 국제 컨퍼런스도 열릴 예정입니다.



IT 기술이 일정 수준 축적돼야 가능한 일입니다.



국제사회에 IT 논문발표는 연구 실력을 드러내는 일인데, 남측 IT 학회지에 자발적으로 투고했다는 것은 그 만큼 자신이 있다는 뜻으로도 읽히는 대목입니다.



[김유향/국회 입법조사처 과학방송통신팀장 : "국제적 수준에 뒤쳐지지 않는 자신감, 북한은 남한이 이쪽 분야에 관심이 있다는걸 잘 알고 있다는거죠."]



그런 만큼 세계적인 IT강국인 한국학회지에 기고함으로써, 연구수준을 과시하고 공동 학술논문 발표 등을 통한 연구성과 공유 의사도 담긴 것으로 풀이됩니다



[남성욱/고려대 통일외교학부 교수 : "남북간의 학술 교류는 국제 정치의 제재와 상관없이 진행될 수 있기 때문에 남북 교류 협력의 토대가 될 것으로 판단이 됩니다."]



독일 역시 1990년 통일을 이루기 3년 전부터 동서독 간 과학기술 교류 프로그램 전담조직을 설치하고 공동 학술프로젝트를 추진하며 신뢰를 구축해 통일의 기반을 마련했습니다.



최근 개성 만월대 유적지에 대한 남북 공동 발굴조사 재개 준비는 물론 겨례말 큰사전 공동편찬도 논의되고 있는 가운데, 남북학술교류가 과학기술 분야에서도 활성화될지 주목됩니다.



KBS 뉴스 허효진입니다.

뉴스 9 전체보기 기자 정보