[연예수첩] 보아, 새 싱글 '피드백' 발표…프로듀싱까지 직접 참여 아침뉴스타임 입력 2019.06.05 (08:32) 수정 2019.06.05 (08:51)

[보아 : "듣고 싶은 말은 하나 I want a feedback~ I want a feedback~ from you ♬"]



영원한 아시아의 별, 가수 보아 씨가 여름을 맞이해 상큼한 신곡으로 돌아왔습니다.



어제 오후 6시, 각종 음원사이트를 통해 새 싱글 ‘피드백’이 공개됐는데요.



신곡 ‘피드백’은 사랑의 확신을 받고 싶어하는 여자의 당찬 고백을 담은 경쾌한 리듬의 댄스곡!



그동안 다수의 자작곡을 통해 싱어송라이터로서의 역량을 보여준 보아 씨.



이번 곡 또한 작사, 작곡은 물론 프로듀싱까지 직접 참여했다고 하는데요.



독보적인 여성 솔로 가수로 불리는 보아 씨, 이번 신곡도 많은 사랑 받길 응원할게요!



지금까지 김종현의 <연예수첩>이었습니다.

